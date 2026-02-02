2~3일 이틀간 중앙위 온라인 투표

“지명직 최고 전략지역 우선 규정 제도화”

정청래 더불어민주당 대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 이른바 ‘1인1표제’를 재추진하면서 “1인1표제는 비정상을 정상으로 돌려놓는 일”이라며 “당원의 뜻을 더 잘 반영할 수 있고 표를 사고파는 부정한 유혹에서도 벗어날 수 있다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 당 중앙위원회에서 “오늘 1인1표제 도입을 담은 당헌 개정안을 다시 상정한다”며 이같이 말했다. 당 중앙위원회는 이날 중앙당 재정운용계획 및 예산안 심사 의결의 건과 당헌 개정안 2건을 상정했다.

1인1표제는 권리당원과 대의원 표의 등가성을 맞추는 것으로, 정 대표가 당대표 선거부터 중점 추진하던 핵심 공약이다. 지난해 말 중앙위에서 정족수 부족으로 무산됐으나, 정 대표는 지난달 최고위원 보궐선거 직후 지난달 16일 최고위원회, 19일 당무위원회에서 1인1표제 관련 당헌 개정안을 의결하는 등 재추진하고 있다. 정 대표는 “동네 산악회부터 초등학교 반장 선거까지 우리 사회 어느 곳에서도 1인 1표는 당연한 상식이다. 그런데 민주당에서만큼은 권리당원과 대의원의 표 가치가 달랐다”며 “전국 정당을 추구하면서 취약 지역 권리를 보장하기 위한 고육책이었다”고 말했다.

이어 “1인 1표제 도입은 우리 민주당이 더 깊고 넓은 민주주의로 나아가는 결정적 전환점이 될 것”이라며 “그 어느 때보다 당원들은 성숙한 민주주의 의식을 갖추고 계시며 일방적인 쏠림 같이 우리가 우려하는 일들을 잘 이해하고 결정할 만큼의 인식을 공유하고 있다”고 했다.

정 대표는 “이번 개정안은 더욱 촘촘히 보완했다. 각계각층의 의견을 수렴해 노동 대표성 보장을 명문화하고 전략 지역 당원의 권리를 보장했다”며 “거기에 더해 이번 수정안에서는 지명직 최고위원 중 1인을 전략 지역에 우선 지명하도록 규정해 취약 지역에 대한 배려를 제도화했다”고 설명했다.

아울러 “지난 1인 1표제 당헌 개정의 건 투표 당시, 많은 분이 안건의 취지에는 공감하셨지만, 투표율, 정확하게 정족수가 모자라 부결된 바 있다”며 “이번에는 더 많은 위원님이 참여하실 수 있도록 투표 시간을 충분히 확보·보장해 드리겠다”고 했다.

중앙위 투표는 이날 오전 10시부터 이틀간 실시된다. 중앙위에서 당헌개정안이 통과되면 1인1표제는 확정된다.


