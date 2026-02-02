– ‘청찾사(청장이 찾은 사람)’ 제2호로 성남세관 정시진 주무관 선정

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 지난 1월 29일 성남세관을 방문해 ‘청찾사(청장이 찾은 사람)’ 행사를 개최하고, 정시진 주무관에게 상장과 포상금을 수여했다.

이날 관세청장은 성남세관을 예고 없이 깜짝 방문해 현장 직원을 격려했다. 특히 포상 대상자인 정시진 주무관을 격려키 위해 직접 사무실을 찾았으나, 정 주무관이 청사 안전관리 현장을 점검하느라 자리를 비워 잠시 기다리는 해프닝이 벌어지기도 했다.

곧이어 현장에서 돌아온 정 주무관에게 관세청장이 직접 포상을 진행했고, 동료 직원들은 환호하며 축하의 인사를 건넸다.

정시진 주무관은 성남세관에서 안전관리 및 방호업무를 성실히 수행해 왔으며, 행정지원 전반에서도 묵묵히 최선을 다해온 공로를 인정받았다.

동료 직원들은 “정 주무관은 늘 맡은 바 책임을 다하면서도 주변을 먼저 챙기는 공기와 같은 분”이라며 “청장님이 직접 현장을 찾아 격려해 주신 덕분에 현장 직원들의 사기가 크게 진작됐다”고 전했다.

이명구 관세청장은 “정시진 주무관의 헌신적인 노고와 성실함에 깊은 감사를 표한다”며 “앞으로도 현장에서 묵묵히 일하는 직원들이 더욱 인정받을 수 있도록 포상 기회를 확대하겠다”고 밝혔다.

이번 행사는 국민주권정부의 ‘포상 확대 및 적극행정 공무원 우대’ 기조에 따라 추진했으며 관세청은 지난해 10월부터 청장이 직접 현장의 숨은 일꾼을 찾아가 격려하는 ‘청찾사’ 행사를 진행하고 있다.

관세청은 앞으로도 현장에서 헌신하는 직원들을 지속적으로 발굴·포상하여 조직 내 사기를 높이고 국민에게 신뢰받는 관세행정을 구현해 나갈 계획이다.