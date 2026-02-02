3월 28~29일 소노캄 제주 일대서 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] 대명소노그룹 소노인터내셔널은 러닝과 여행을 통해 제주의 봄을 만끽할 수 있는 라이프스타일 페스티벌 ‘소노 런트립 180K in 제주’를 개최한다고 2일 밝혔다.

‘소노 런트립 180K’는 전국 18개 소노호텔앤리조트의 러닝 코스 10㎞를 하나의 여정으로 잇는 러닝 프로젝트다. 지역별 특색을 살린 러닝 코스의 매력과 웰니스를 동시에 경험할 수 있도록 기획됐다.

지난해 11월 강원도 홍천 비발디파크에서 첫 번째 런트립을 성료한 데 이어 이번에는 3월 28~29일 이틀간 소노캄 제주 일대에서 두 번째 런트립을 이어간다.

이번 런트립은 ‘러닝, 여행, 펫 동반 라이프스타일 페스티벌’을 주제로, 러닝 프로그램을 중심으로 레크리에이션, 이벤트, 음악 공연 등 다양한 즐길 요소를 함께 구성했다.

러닝 프로그램은 둘째 날인 29일 오전 9시부터 진행된다. 메인 러닝은 소노캄 제주에서 출발해 제주 해안선을 따라 달리는 제주올레 4코스 구간 13㎞를 달리는 코스로 운영된다. 펫 동반 러닝은 6㎞ 구간을 반려견과 함께 달릴 수 있는 코스로, 반려견을 동반하지 않아도 된다. 이날 메인 러닝에는 개그맨 유세윤도 참여한다.

러닝 종료 후에는 회복을 돕는 쿨다운 세션을 비롯해 줌바 댄스, 애프터 공연 등이 이어지며 풍성한 즐길거리를 제공할 예정이다.

한편 런트립 참가를 위한 패키지 상품도 다양하게 선보인다. 객실 패키지는 2인을 기본으로 소노캄 제주와 소노벨 제주 객실 중 선택 가능하고, 객실 1박 또는 2박, 조식 뷔페 이용권, 러닝 참가권으로 구성됐다. 항공권 포함 패키지는 2인과 4인 구성중 선택할 수 있고, 소노캄 제주 객실 2박, 티웨이항공 김포-제주 왕복 항공권, 조식 뷔페 이용권, 러닝 참가권으로 구성됐다.

이 외에도 러닝 참가권 단독 구매도 가능하며, 조식 뷔페 이용권과 결합한 세트권도 판매한다. 러닝 참가자 전원에게는 기능성 티셔츠, 반다나 스카프, 짐색, 메달로 구성된 러닝 키트가 제공되며, 펫 동반 러닝 참가자에게는 리드줄을 추가로 증정한다.

해당 상품은 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지를 통해 판매한다. 항공권 포함 패키지는 여행 플랫폼 놀(NOL)을 통해 구매할 수 있다. 3월 26일까지 선착순 1000명 한정으로 판매한다.

소노인터내셔널 관계자는 “앞으로도 소노호텔앤리조트가 위치한 각 지역의 특색을 반영한 런트립 프로젝트를 지속 전개하며 차별화된 여행 문화를 제시해 나갈 것”이라고 말했다.