여행플랫폼·면세점 2% 적립 국내 가맹점 한도제한 없이 0.7% 적립 공항 라운지 연 2회 무료 이용 연회비 3만3000원

[헤럴드경제=정호원 기자] 우리카드는 국내 6개 LCC(Low Cost Carrier) 항공사에서 통합으로 포인트를 적립 및 이용할 수 있는 ‘우리카드 UniMile(유니마일)’을 출시했다고 2일 밝혔다.

‘유니마일’은 진에어·제주항공·티웨이항공·이스타항공·에어부산·에어서울의 통합 포인트 서비스를 제공한다. 6개 LCC에서 항공권 구매 시 3%의 통합 포인트를 적립할 수 있고 적립된 포인트로는 다시 항공권을 구매할 수 있다.

국내 LCC 시장 규모와 고객 니즈를 반영해 출시했다. 지난해 7월 국토교통부 항공 통계를 기준으로 상반기 국내 LCC의 국제선 탑승객 수가 대형 항공사와 외항사를 모두 추월했다는 점에 주목했다.

LCC 고객들이 주로 방문하는 일본, 베트남, 태국, 싱가포르 등 주요 국가에서 이 카드를 이용하면 결제 금액의 6%를 적립 가능하다. ▷여행 플랫폼(마이리얼트립, 클룩, 야놀자 등) 2% ▷면세점(롯데, 신세계, 신라 등) 2% ▷국내 가맹점에서는 전월 실적 및 한도 제한 없이 0.7%를 적립할 수 있다. 우리WON카드 앱 및 간편결제 이용 시에는 추가 3% 청구할인 혜택도 받을 수 있다.

국내 공항 라운지(본인, 연 2회) 및 수하물 우선 처리 서비스, 수하물 5kg 추가도 무료로 이용 가능하다.

우리카드 관계자는 “해외여행 대중화 시대를 맞아 카드 한 장으로 6개 항공사를 편하게 이용할 수 있는 상품을 준비했다”며 “출시를 기념해 올해 4월 말까지 ‘우리카드 UniMile’을 이용해 진에어에서 20만원 이상 항공권 구매 시 7만원 할인을 받을 수 있는 이벤트도 진행한다”고 전했다.

이 카드의 연회비는 3만3000원이고 혜택에 대한 자세한 사항은 우리카드 홈페이지 또는 우리WON카드 앱을 통해 확인 가능하다.