카드형 상품권, 충전 인센티브 10%+결제 적립금 10% 제공

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시는 설 명절을 맞아 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 매출 증대를 지원하기 위해 포천사랑상품권을 확대 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 확대 운영은 설 명절 소비 수요가 집중되는 시기에 맞춰 추진되며, 2월 28일까지 한시적으로 진행된다. 다만 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있으며, 구매 한도는 카드형 상품권 월 80만원, 지류형 상품권 월 20만원이다.

특히 카드형 상품권은 충전 인센티브 10%와 결제 적립금 10%를 각각 제공해 월 최대 16만원의 혜택을 받을 수 있다. 지류형 상품권은 구매 시 10% 할인된 금액으로 제공되며, 현금으로만 구매할 수 있다.

상품권 구매는 카드형의 경우 경기지역화폐 모바일 앱을 통해 간편하게 충전할 수 있으며, 지류형은 신분증을 지참해 관내 농·축협을 방문해 구매하면 된다.

2026년 포천사랑상품권 가맹점 등록 기준은 연 매출액 30억원 이하로 확대되면서 관내 소상공인의 매출 증대와 지역 상권 활성화에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

송보경 일자리경제과장은 “설 명절을 맞아 시민들의 장바구니 부담을 덜고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 이번 확대 운영을 추진했다”며 “많은 시민들이 포천사랑상품권을 적극 활용해 혜택을 누리고 지역경제 활성화에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.