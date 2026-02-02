한국도로공사 교통사고 ‘주의보’

[헤럴드경제=홍승희 기자] 2024년 2월 남해2지선 가락나들목 부근에서 #1차량(14톤)이 김해방향 주행중 주시태만으로 교통정체로 서행중인 7대를 연쇄 추돌하면서 8대 차량이 4차로 정차했다. 한 대는 갓길에 전도됐다.

한국도로공사는 2일 최근 3년간(2023~2025년) 발생한 고속도로 교통사고 통계를 분석한 결과, 화물차 사고와 중대 교통사고(사망자 2명 이상)가 2월에 가장 많다며 주의를 당부했다.

최근 3년간 2월 교통사고 사망자는 45명(3년 합계)으로 상반기 최다이며, 화물차 원인 사망자는 25명(3년 합계)으로 전체의 56%를 차지하는 것으로 집게됐다.

화물차 사망사고의 원인은 76%(19/25명)가 졸음·주시태만이다. 이는 차량 내 히터 사용과 장거리 야간 운행이 맞물려 사고위험이 증폭된 것으로 분석된다.

또한 2월에 교통사고 사망자 2명 이상 발생한 중대 교통사고는 4건(3년 합계)으로 총 10명이 사망했다.

이는 기온 하락 등으로 인한 열악해진 도로환경과 대형차량 연계 사고 시 다수의 인명피해가 발생하는 경향 때문으로 파악된다.

한편 한국도로공사는 고속도로 교통사고 예방과 안전운전 문화 확산 및 인식 제고를 위해 대국민 교통안전 활동을 한층 강화한다.

졸음운전 등 주요 사고 요인에 대한 경각심을 높이기 위해 고속도로에 설치된 도로전광표지(VMS), 현수막 등 다양한 매체를 활용해 집중 홍보를 실시하고, 사고 위험이 높은 구간과 시간대를 중심으로 고속도로 노선 알람 순찰을 강화한다.

또한 경찰청 등 유관기관과 협력해 법규위반 행위에 대한 합동 단속 및 캠페인을 강화해 운전자들의 안전수칙 준수를 유도하고 교통사고 예방에 총력을 기울인다.

운전자들은 고속도로 운행 중 다음과 같은 안전수칙을 준수해야 한다. 졸음·주시태만을 예방하기 위해서는 피로를 느끼거나 2시간 이상 주행 시 가까운 휴게소나 졸음쉼터에서 충분한 휴식을 취하는 것이 가장 중요하며, 운전 중 주기적으로 창문을 열어 차량 실내를 환기해야 한다.

강설과 혹한 시에는 평소보다 20~50% 감속하고, 사고·고장 시에는 차량 안에 머무르지 말고 안전한 곳으로 대피해 한국도로공사 콜센터(1588-2504) 등을 통해 신고해야 한다. 또한 사고 등으로 인한 돌발상황이 발생했을 때 차간거리를 충분히 유지해야 안전한 대처가 가능하다. 시속 100km 주행 시 최소 100m 이상 간격을 유지해야 하며 차로가 줄어드는 구간에서는 무리한 차선 변경을 삼가고 서행운전을 해야 한다.