신이문역 초역세권, ‘푸르지오 아페르타’ 제안 연초 정비사업 수주고 1조원 돌파, 실적 ‘착착’

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대우건설은 지난달 31일 ‘신이문 역세권 도시정비형 재개발사업’의 시공사로 선정됐다고 2일 밝혔다. 대우건설은 올 들어 정비사업 누적 수주액 1조원을 돌파하는 등 서울 및 수도권 주요 입지에서 실적을 착실히 쌓고 있다.

이번 사업은 서울시 동대문구 이문동 168-1번지 일원에서 진행되는 사업으로 지하 4층~지상 40층, 1200가구(임대 115가구, 장기전세 247가구 포함)의 공동주택과 근린생활시설을 조성한다. 총 공사비는 약 5292억원 규모다.

사업지는 지하철 1호선 신이문역과 인접한 초역세권 입지다. 신이문로16길과 이문로42길 등 주변 도로 확장도 예정돼 있어 교통 여건이 크게 개선될 전망이다. 동부간선도로 접근도 용이해 서울 주요 지역으로의 이동도 편리하다. 인근에는 경희대학교, 한국외국어대학교, 경희의료원, 중랑천 등이 있어 풍부한 교육·의료·자연 인프라를 갖췄다.

단지명은 ‘푸르지오 아페르타’로 제안됐다. 라틴어로 ‘열다’를 뜻하는 ‘아페르타(APERTA)’에서 착안한 이름으로, 이문을 넘어 서울 동북권 미래를 여는 관문이라는 상징성을 담았다.

대우건설은 40층 높이에서 중랑천과 도시 야경을 조망할 수 있는 스카이 커뮤니티 ‘스카이 파빌리온’을 비롯해 약 1000평 규모의 테마형 광장, 자연 친화형 단지 배치 등 차별화된 특화 설계를 적용할 예정이다.

단지 인근에는 보행자 중심의 지하보도가 신설돼 이문초등학교로 안전한 통학 동선도 확보된다. 청량근린공원, 의릉, 도서관 등 문화·휴식시설도 가까워 쾌적한 정주 환경이 기대된다.

대우건설 관계자는 “주택공급실적 1위 기업으로서의 풍부한 경험과 기술력을 바탕으로 신이문 사업을 성공적으로 수행하겠다”며 “푸르지오 아페르타는 도시의 경계를 넘어 삶의 지평을 넓히는 프리미엄 랜드마크가 될 것”이라고 밝혔다.

한편 대우건설은 최근 성수4지구 재개발사업에도 ‘온리 원(Only one) 성수’ 청사진을 제시하며 입찰에 박차를 가하고 있다. 1월 19일에는 사직4구역 시공사로도 선정되며 정비사업 수주 고지를 잇달아 점령하고 있다.