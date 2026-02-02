지난해 전시장 가동률 59%… 방문객 106만명 돌파 매출 2년 연속 흑자 역대 최고치… 경제효과 5812억 추산 송도컨벤시아 3단계 건립 추진

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역 송도컨벤시아가 지난해 동안 전시·회의 개최 규모와 운영 성과 전반에서 역대 최고 실적을 기록했다.

인천경제자유구역청은 지난 2025년 한 해 동안 송도컨벤시아의 전시장 가동률이 59%로 전년 대비 2.0%p 상승해 지난 2018년 2단계 개관 이후 가장 우수한 성과를 달성하며 매출도 2년 연속 흑자를 이어갔다고 2일 밝혔다.

연간 방문객 수는 약 106만명에 달했다. 이 중 외국인 방문객은 전년 대비 30.3% 증가한 약 5만4000명을 기록했다.

전시·회의는 총 1033건이 개최됐다. 회의는 898건(국제회의 196건 포함), 전시는 135건이다.

특히 20여일 간 진행된 ‘2025 APEC 고위관리회의(SOM III)’ 개최로 인해 국제회의 유치 건수는 전년 대비 263% 증가한 196건에 달했다.

또한 대한치과의사협회 100주년 기념전시, 세계한인경제인대회, 하이록스 인천 등 대형·전략 전시도 적극 유치해 전시장 행사 개최건수 역시 전년 대비 3.1% 증가한 135건을 기록했다.

이밖에 인천시 전략 및 뿌리 산업과 연계한 주관전시회 개발·육성에도 힘썼다. 총 9건의 주관전시회를 직접 개최했으며 인천 유일 국제전시협회(UFI) 인증전시회인 ‘대한민국고기능소재위크’를 비롯해‘일러스트코리아’,‘제약바이오투자대전’ 등 신규 전시가 힘을 보탰다.

지난해 송도컨벤시아 개최 행사로 인한 경제적 파급효과는 생산유발효과 약 5812억원, 고용유발효과 6237명으로 추산됐다.

인천경제청은 전시장 가동률이 완전 가동 수준인 60%에 근접함에 따라 올해 송도컨벤시아 3단계 건립 타당성 조사 용역을 추진하는 등 단계적인 확장 사업을 추진할 방침이다.

3단계 사업은 기존 송도컨벤시아 옥외주차장 부지에 지하 1층·지상 4층, 1만4000㎡ 규모로 전시장 3개 홀을 추가 조성하고 판매시설을 50% 확충하는 내용이 핵심이다. 총사업비는 3117억원으로 추산된다.

홍준호 인천경제자유구역청장 직무대행(차장)은 “송도컨벤시아가 지난해에 가장 우수한 성과를 거둔 것은 인천이 세계적인 마이스 중심지로 도약하고 있다는 분명한 신호”라며 “3단계 확장 사업을 차질 없이 추진해 송도컨벤시아를 세계적 수준의 마이스 플랫폼으로 키워 나가겠다”고 말했다.

한편 2008년 개관한 송도컨벤시아는 지난 2018년 2단계 증축을 거쳐 연면적 11만7163㎡ 규모로 확장됐다.

전시장 4개와 중소회의실 35개, 최대 1800명까지 수용 가능한 대회의실(프리미엄볼룸․그랜드볼룸) 2개를 갖추고 있다.