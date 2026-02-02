단독 상품 3종도 최초 공개

[헤럴드경제=김진 기자] CJ온스타일이 ‘헬로키티x지수’ 협업 프로젝트 상품을 8일까지 모바일 앱에서 공식 판매한다고 2일 밝혔다. CJ온스타일에서만 판매되는 단독 상품 3종도 최초 공개한다.

‘헬로키티x지수’는 CJ온스타일이 캐릭터 인형과 키링 등 일부 상품의 국내 유통 판권을 보유한 지식재산권(IP)이다. 지난 1월 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)과 협력해 드로우(응모) 방식으로 선보였다.이후 서울 도산공원 인근 팝업스토어가 오픈한 첫날 2시간 만에 인형·키링 등이 품절되며 화제를 모았다.

CJ온스타일은 오프라인에서 검증된 팬덤 수요를 모바일 커머스로 빠르게 연결한다는 전략이다. 당시 가장 인기를 끌었던 40㎝ 인형 5종과 키링 11종을 비롯해, 램프·미니 캐리어·주얼리 박스 등 CJ온스타일 단독 상품 3종을 선보인다.

팝업스토어의 세계관이었던 ‘교환일기’ 콘텐츠는 모바일 라이브 방송으로 확장한다. CJ온스타일은 5일 오후 8시 50분 증강현실(AR)을 활용한 라이브 방송을 진행할 예정이다.

CJ온스타일 관계자는 “차별화된 IP를 통해 좋은 상품과 재미를 발견하는 콘텐츠 커머스 플랫폼 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.