기업의 주식보상제도·임직원 자산관리 연계 비상장 기업·스타트업 중심 상담 문의 쇄도

[헤럴드경제=김지윤 기자] 신한투자증권은 자산관리 기반 재무복지 서비스 플랫폼 ‘신한Premier 워크플레이스 WM’이 기업 고객을 중심으로 가시적인 성과를 거두고 있다고 2일 밝혔다.

신한Premier 워크플레이스 WM은 기업의 주식보상제도(RSA) 운영과 임직원 자산관리를 연계한 통합 금융 솔루션이다. 지난해 6월 출시 이후 대기업을 중심으로 도입이 확산되고 있다.

특히 올해 초 국내 주요 2개 대기업의 주식보상제도를 동시에 구축·운영하며 업계의 주목을 받았다.

주식보상제도는 보상 체계는 물론 세무·법률·인적자원(HR) 등 다양한 영역이 연계되는 고난도 업무다. 신한투자증권은 최근 2개 기업의 주식보상제도 운영 과정에서 총 2만3000건의 업무를 차질 없이 수행했다. 특히 기업의 요청 시점부터 주식 지급 완료까지 전 과정을 평균 1개월 내에 처리했다.

또 지난해 4월 이후 약 8개월 만에 누적 6만5000건의 주식보상 업무를 안정적으로 수행했다.

신한투자증권은 최근 대기업은 물론 비상장 기업과 스타트업을 중심으로 주식보상제도 도입 및 관련 상담 문의가 빠르게 증가하고 있다고 밝혔다.

신한Premier 워크플레이스 WM은 ‘기업과 임직원의 미래를 함께 설계하는 통합 금융 솔루션’을 슬로건으로, 보상체계 운영을 넘어 자산관리 영역까지 서비스를 확장하고 있다.

정용욱 신한투자증권 신한Premier총괄 사장은 “신한Premier 워크플레이스 WM은 기업 임직원을 위한 자산관리 기반 재무복지 서비스”라며 “인프라 고도화와 전문 컨설팅 역량을 지속 강화해 법인에는 효율적인 인사·재무 관리 솔루션을, 임직원에게는 차별화된 자산관리 경험을 제공하며 법인 비즈니스의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.