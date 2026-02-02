[헤럴드경제=강승연 기자] 제너시스BBQ 그룹은 ‘뿜치킹’의 브랜드 모델로 김시현 셰프를 발탁했다고 2일 밝혔다.

김 셰프는 최근 방영된 흑백요리사 시즌2에서 ‘아기 맹수’라는 별명으로 출연했다. 귀엽고 순한 인상과 달리 요리 앞에서 강한 승부욕과 카리스마를 드러내며 시청자들에게 각인됐다.

BBQ는 김 셰프의 이미지가 뿜치킹의 메뉴 콘셉트와 맞닿아 있다고 판단했다. 뿜치킹은 겉으로는 달콤해 보이지만 한입 베어 무는 순간 고소함과 감칠맛이 균형을 이루는 것이 특징이다.

김 셰프가 2030대 여성층에게 반전 매력으로 사랑을 받고 있다는 점도 고려했다. 실제 BBQ앱 주문 데이터 분석 결과, ‘뿜치킹’은 잘파세대(Z세대·알파세대)와 여성 고객층의 주문 비중이 상대적으로 높았다.

BBQ 관계자는 “이번 모델 발탁은 그 성과를 바탕으로 메뉴의 개성과 스토리를 더 분명하게 전달하기 위한 전략적 결정”이라며 “앞으로도 김시현 셰프와 뿜치킹의 서사를 중심으로 소비자와 더 많은 서비스를 확대할 계획”이라고 전했다.