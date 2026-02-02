삼양라운드스퀘어, 임직원 소통 행사

[헤럴드경제=김진 기자] “명동 신사옥은 세계와 소통하는 무대입니다.”

삼양라운드스퀘어는 명동 신사옥 이전을 기념해 지난달 30일 열린 임직원 소통 행사에서 김정수 부회장이 성장 전략을 공유했다고 2일 밝혔다.

행사는 그룹의 출발지인 명동으로 복귀한 것을 기념하고 임직원에게 감사 인사를 전하기 위한 자리로 마련됐다. 김 부회장은 행사 당일 로비에서 출근하는 임직원을 맞아 시루떡과 커피를 전달했다.

김 부회장은 이후 임원과 팀장급 이상 110여 명을 대상으로 타운홀 미팅을 진행했다. 그는 이 자리에서 “명동 신사옥은 그룹의 새로운 지향점을 정립하는 출발점”이라며 “급변하는 환경 속에서도 흔들리지 않는 삼양만의 새로운 사고방식과 기준을 확립해 나가겠다”고 강조했다.

그는 그룹 비전을 실현할 세 가지 기준으로 조직의 가치와 기준을 높이는 리더십, 글로벌 스탠더드에 부합하는 프로세스, 데이터 기반 의사결정을 강조했다.

삼양라운드스퀘어 관계자는 “앞으로도 경영진과 임직원 간 소통을 강화해 글로벌 식품 기업으로서의 경쟁력을 높일 것”이라고 말했다.