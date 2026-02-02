[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 이달부터 청년들의 취업 활동을 지원하기 위해 ‘자격시험 응시료 지원’과 ‘면접수당 지원’ 사업을 본격 시행한다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 자격시험 응시료, 면접 교통비 등 취업 준비 과정에서 반복적으로 발생하는 비용 부담을 줄여 청년들이 구직 활동에 전념할 수 있도록 자격시험 응시부터 면접까지 단계별로 지원하기 위해 마련됐다.

자격시험 응시료는 1인당 최대 10만원까지 지원한다. 지원대상 시험은 ▷어학 ▷국가기술자격증 ▷국가전문자격증 ▷국가공인민간자격증 ▷한국사능력검정시험이며, 시험 성적, 자격증 취득 여부와 관계없이 지원받을 수 있다. 또 취업 면접에 응시한 청년에게는 합격 여부와 상관없이 1회당 5만원의 면접수당을 지급하며, 연 2회까지 최대 10만원을 지원한다.

지원대상은 신청일 기준 기장군에 거주 중인 19~44세의(1982년생~2007년생) 미취업·미창업 청년으로, 2026년에 실시한 자격시험 또는 채용 면접에 응시한 경우 신청할 수 있다. 신청기간은 2일부터 12월 10일까지로 기장군 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하면 된다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

정종복 기장군수는 “이번 지원이 취업의 문턱에서 고군분투하는 청년들에게 작은 위로와 발판이 되길 바란다”며 “앞으로도 체감할 수 있는 지원 정책을 지속적으로 발굴해 청년들의 꿈을 이루는 여정에 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.