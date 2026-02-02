울트라 트림에 후륜 에어 서스펜션 기본 탑재 “소비자 눈높이 맞춰 상품성 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 XC90 및 XC60에 이어 플래그십 세단 S90 마일드 하이브리브 울트라 트림에도 후륜 에어 서스펜션을 기본 탑재한다고 2일 밝혔따.

후륜 에어 서스펜션은 차와 도로의 상태를 초당 500회까지 지속적으로 모니터링해 차체 높이를 실시간으로 조정하는 첨단 기술이다. 후륜에 가해지는 하중에 따라 차체 높이를 자동으로 조절함으로써 최적화된 주행감을 제공한다.

그동안 최상위 플러그인하이브리드(T8) 울트라 및 일부 에디션 모델에만 탑재되어온 사양으로 볼보자동차코리아는 ‘프리미엄의 대중화’를 위해 XC90 및 XC60에 이어 S90에도 가장 판매비가 높은 마일드하이브리드(B5), 울트라 트림까지 확대 적용하기로 결정했다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “이번 업데이트를 통해 고품질의 소재와 인간 중심 브랜드 철학이 반영된 스칸디나비아 리빙룸 공간 컨셉에 동급에서 경험할 수 없는 최상의 안락함을 더했다”며 “볼보의 플래그십이 전하는 새로운 이동의 경험을 통해 진정한 럭셔리의 경험을 만나보시길 바란다” 고 말했다.

한편, S90은 스칸디나비아 디자인과 자동차 안전의 역사를 선도해온 첨단 기술, 인간 중심 철학이 반영된 볼보자동차의 플래그십 세단이다. 전동화 미래를 반영한 브라이트, 다크 두 가지 외관 테마와 함께 ▷첨단 커넥티비티를 바탕으로 하는 차세대 사용자 경험 볼보 카 UX ▷안전 DNA를 집약한 ‘안전 공간 기술’ ▷모든 탑승자를 배려한 첨단 옵션을 기본으로 탑재했다.

S90 B5 울트라의 국내 판매가는 7390만원이며 ▷업계 최고 수준의 5년 또는 10만㎞ 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스 ▷8년/16만㎞ 고전압 배터리 보증 ▷15년 무상 무선 업데이트(OTA) 지원 ▷디지털 서비스 패키지 5년 이용권 등 다양한 혜택도 기본으로 제공된다.