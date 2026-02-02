‘일렉스 코리아’·‘코리아 스마트그리드 엑스포’ 동시 참가 ‘비욘드(Beyond) X MDB’ 최초 전시…초슬림 모듈형 배전반 HVDC 풀라인업 등도 선봬

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 오는 4일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 전력산업 전시회 ‘일렉스 코리아 2026’·‘코리아 스마트그리드 엑스포 2026’에 동시 참가한다고 2일 밝혔다.

LS일렉트릭은 이번 전시에서 ‘대한민국 에너지 고속도로에서 글로벌 전력산업의 미래를 보다’를 주제로 ▷초고압직류송전(HVDC) 풀 라인업 ▷데이터센터 맞춤형 모듈형 배전반 신제품 ▷스마트 팩토리 솔루션 등을 공개한다.

LS일렉트릭은 HVDC 기술력을 전면에 내세울 예정이다. HVDC는 발전소에서 생산한 교류 전력을 직류로 변환해 송전하는 방식이다. 교류 송전 대비 손실이 적고 장거리 및 대용량 송전에 유리하다. LS일렉트릭은 HVDC 변환용 변압기(C-TR), 무효전력보상장치(STACOM), 밸브(Valve) 등 주요 솔루션을 전시할 예정이다.

인공지능(AI) 데이터센터용 전략 신제품 ‘비욘드(Beyond) X MDB’도 최초 공개한다. 신제품은 초슬림 모듈형 배전반이다. 기존 자사 제품 대비 설치 공간 효율을 30% 이상 개선했다. 공간 확장성과 운영 최적화를 중요시하는 데이터센터 중심 하이엔드 시장 맞춤형으로 개발됐다. 이와 함께 세계 최초 직류 배전 시스템을 기반으로 한 천안 DC 팩토리 사례와 디지털 인버터 주문 플랫폼 스탠다드 패널 드라이브 등 스마트 팩토리 솔루션도 공개한다.

LS일렉트릭 관계자는 “이번 전시를 통해 글로벌 수준의 HVDC 기술력과 풍부한 사업 역량을 강조함으로써 서해안 에너지 고속도로 사업을 수행할 적임자임을 다시 한번 확인할 수 있을 것”이라며 “대한민국 대표 전력 기업으로서 차세대 전력 산업을 선도할 혁신 솔루션을 선보이고 글로벌 전력 인프라 시장 미래를 소개할 예정”이라고 밝혔다.