주민 참여형 자원순환 문화 확산 위해 ‘서대문 자원되살림센터’ 홍보관에 설치 사용하지 않지만 쓸 수 있는 물품 기증하고 그 개수만큼 필요한 물품 가져가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 2024년 자원순환박람회, 2025년 되살림마켓에 이어 올해 일명 ‘이어쓰기 선반’을 운영한다.

생활 속 주민 참여형 자원순환 문화 확산을 위해 서대문 자원되살림센터(모래내로 369) 1층 홍보관 입구에 설치했다.

사용하지 않지만 쓸 수 있는 물품을 주민이 기증하고 이 개수만큼 필요한 물품을 가져가는 ‘자원순환 교환 공간’이다.

‘버려질 수 있었던 물건의 쓰임을 다시 이어가며 자원 수명을 연장하고 낭비를 줄이자’는 취지를 담고 있다.

지속 가능한 운영 구조로, 주민 누구나 중고물품 나눔을 넘어 자원순환의 소비자이자 실천 주체로 참여할 수 있다.

일상에서 활용도가 높고 위생과 안전에 문제가 없는 잡화, 생활용품, 장난감, 도서, 의류 등이 이곳에서 순환된다.

주민들의 자발적 참여로 채워진 ‘이어쓰기 선반’은 지역사회의 자원순환 생활 양식을 상징하는 공간이 될 전망이다.

이성헌 구청장은 “이 선반이 일상 가운데 ‘버리는 물건’에서 ‘이어 쓰는 물건’으로의 인식 전환을 가능하게 할 것으로 기대하며 주민 한 분 한 분의 참여가 자원순환 문화를 만들고 이를 지속하는 힘이 되는 만큼 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

‘이어쓰기 선반’은 서대문 자원되살림센터 운영 시간인 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다.

구는 ‘이어쓰기 선반’ 운영과 함께 새해에도 자원순환 교육, 재사용·새활용 체험 등 다양한 프로그램을 추진할 계획으로 자세한 내용은 서대문구청 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

서대문 자원되살림센터(리앤업사이클플라자)는 지역 자원순환 문화 확산의 거점 공간으로 재활용·새활용 홍보관과 전시체험관도 운영 중이다.