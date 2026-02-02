EV3·EV4·EV5에 고성능 GT·4WD 추가 EV9 ‘라이트’ 도입…6197만원부터 실구매가 EV3·EV4 3200만원대 예상

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 고성능 전기차 GT 라인업을 늘리고, EV 시리즈 연식변경 모델을 출시했다.

기아는 전기차 대중화를 이끄는 EV3·EV4·EV5의 고성능 라인업인 ‘더 기아 EV3 GT’, ‘더 기아 EV4 GT, ‘더 기아 EV5 GT’ 출시와 더불어 EV3·EV4·EV9의 연식변경 모델도 선보이며 본격적인 판매를 2일 시작한다고 2일 밝혔다.

먼저 기아는 소형 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) ‘EV3’, 준중형 전동화 세단 ‘EV4’, 준중형 전동화 SUV ‘EV5’에 고성능 GT 라인업과 롱레인지 4WD(사륜구동) 모델을 추가했다. EV3 GT, EV4 GT, EV5 GT에 듀얼 모터 시스템을 탑재해 강력한 주행 성능을 구현했고, GT 전용 내·외장 디자인과 펀드라이빙 특화 사양 적용으로 스포티한 주행 감각을 선사한다.

EV3 GT와 EV4 GT는 전·후륜에 각각 145㎾, 70㎾ 모터를 탑재해 합산 최고 출력 215㎾(292마력), 합산 최대 토크 468Nm(47.7㎏f·m)를 발휘하며, EV5 GT는 전·후륜에 각각 155㎾, 70㎾ 모터를 탑재해 합산 최고 출력 225㎾(306마력), 합산 최대 토크 480Nm(48.9㎏f·m)를 제공한다.

기아는 이와 함께 연식변경 모델 ‘더 2026 EV3’와 ‘더 2026 EV4’를 출시했다. 2026 EV3·EV4는 고객 의견을 적극 반영해 안전 및 편의 사양을 강화하며 완성도 높은 상품성을 구현하면서도 판매 가격을 동결해 뛰어난 경쟁력을 확보했다.

기아는 2026 EV3·EV4의 전 트림에 운전자의 가속 페달 오조작으로 인한 사고 위험을 줄이는 ‘페달 오조작 안전 보조’와 ‘가속 제한 보조(GT 모델 미적용)’를 기본 적용했으며, 신규 디스플레이 GUI와 다양한 디스플레이 테마를 통해 최신 사용자 경험을 제공한다.

EV3의 판매 가격은 스탠다드 ▷에어 3995만원 ▷어스 4390만원 ▷GT 라인 4475만원, 롱레인지 ▷에어 4415만원 ▷어스 4,10만원 ▷GT 라인 4895만원이다. EV4의 판매 가격은 스탠다드 ▷에어 4042만원 ▷어스 4501만원 ▷GT 라인 4611만원, 롱레인지 ▷에어 4462만원 ▷어스 4921만원 ▷GT 라인 5031만원이다.

또한, 기아는 대형 전동화 SUV ‘EV9’의 연식변경 모델 ‘더 2026 EV9’을 출시하며, 편의 사양을 강화하고 내장재를 개선해 플래그십 전기차에 걸맞은 고급감을 확보하는 한편, 가격 부담을 낮춘 엔트리 트림 ‘라이트’를 새롭게 운영한다. 신규 트림 ‘라이트’는 대형 전동화 SUV를 원하는 고객이 보다 합리적으로 선택할 수 있도록 구성한 엔트리 트림으로, 6197만원부터 시작한다. 아울러 기아는 상품성 개선에도 에어·어스·GT 라인 트림의 판매 가격을 동결해 상품 경쟁력을 더욱 강화했다.

기아는 고성능 GT 라인업의 판매 가격을 합리적으로 책정하고, 실질적인 구매 혜택을 강화해 고객의 구매 부담을 최소화한다. EV3 GT는 5375만원, EV4 GT는 5517만원, EV5 GT는 5660만원이며, EV9 GT는 8463만원으로 정부·지자체 보조금 수혜 대상에 새롭게 포함됐다.

추후 환경친화적 자동차 고시가 완료돼 세제 혜택이 적용되고, 정부·지자체 보조금과 전기차 전환지원금까지 반영될 경우 소비자 실구매가는 EV3·EV4 3200만원대, EV5 3400만원대, EV9 5800만원대부터 시작할 것으로 예상된다.

기아 관계자는 “기아의 전동화 철학을 집약한 GT 모델 출시로 전용 전기차 라인업을 확대하고, 주요 모델의 연식변경을 통해 라인업 전반의 상품 경쟁력을 강화했다”며 “앞으로도 고객의 일상에 새로운 가치를 더하는 차별화된 모빌리티 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.