안산시 첫 ‘호반써밋’ 브랜드

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 올해 첫 도시정비사업 수주에 성공하며 수도권 정비사업 확대에 본격 시동을 걸었다.

호반건설은 경기도 안산시 단원구 고잔동 612번지 일원 고잔연립6구역 재건축사업을 지난달 31일 수주했다고 2일 밝혔다. 해당 사업은 지하 3층에서 지상 28층 규모의 아파트 6개 동, 총 587가구와 부대복리시설을 조성하는 재건축 프로젝트다. 총 공사비는 약 1965억 원이다.

이번 재건축 단지는 안산시 최초로 ‘호반써밋’ 브랜드가 적용된다. 호반건설은 이 단지를 안산 최고의 주거 명작으로 개발하고, 수도권 도시정비사업에서의 브랜드 입지를 강화하겠다는 전략이다.

설계 측면에서도 차별화를 시도했다. 커튼월룩, 옥상구조물, 샤이닝월을 적용한 고급 외관 디자인과 함께, 단지와 인접한 안산중앙공원을 연결하는 산책로, 단지 중앙의 수경시설 등 자연 친화적 요소가 도입될 예정이다.

교통 접근성도 뛰어나다. 수도권 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 고잔역과 중앙역이 반경 1.5km 내에 위치해 있다. 향후 성포역 신안산선, 상록수역 GTX-C, 중앙역 인천발 KTX 등 대형 교통 인프라가 확충되면 광역 교통 환경은 더욱 개선될 것으로 전망된다.

생활 인프라 역시 우수하다. 고잔초, 단원중, 단원고가 가까워 도보 통학이 가능하고, 공공기관·병원·백화점 등 편의시설도 인접해 있다. 특히 안산중앙공원이 가까워 쾌적한 주거환경을 제공한다는 평가다.

호반건설 관계자는 “이번 수주는 올해 도시정비사업의 의미 있는 출발점”이라며 “프리미엄 브랜드와 차별화된 설계, 조경을 통해 안산을 대표하는 랜드마크 단지를 조성하겠다”고 밝혔다.

한편 호반건설은 지난해 서울 중구 한국프레스센터에 서울사업소를 개소하고, 서울 및 수도권에서 주요 도시정비사업을 잇따라 수주하며 사업 역량을 강화하고 있다.