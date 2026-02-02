- 충남도, 천안·아산시와 TF 구성…2일 첫 회의 열고 본격 가동 - 건립 기본구상·타당성 조사 용역 시작…전략·로드맵 등 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남 천안아산 ‘케이(K)팝 돔구장’ 건립 추진 프로젝트가 급물살을 타고 있다.

공식 발표 2개월여 만에 기본구상 및 타당성 조사 용역을 시작하고, 천안·아산 등 관계 기관과 테스크포스(TF)를 꾸려 본격 가동에 들어갔다.

도는 2일 도청 소회의실에서 전형식 도 정무부지사를 비롯한 도와 천안·아산시 관계 공무원, 전문가 등 20여 명이 참석한 가운데 ‘천안아산 돔구장 건립 TF’ 첫 회의를 개최했다.

천안아산 돔구장은 충남을 글로벌 K-컬처 허브로 만들기 위해 도가 건립 추진 중으로, 지난해 11월 김태흠 지사가 기자회견을 통해 공식화했다.

케이티엑스(KTX) 천안아산역 인근 도보 10∼20분 거리 20만㎡의 부지에 오는 2031년까지 1조 원을 투입해 5만 석 이상의 규모로 건립한다는 계획이다.

천안아산 돔구장에서는 연간 프로야구 30경기 이상을 치르고, 축구와 아이스링크 경기도 연다. 이곳에서는 특히 연 150∼200일 가량 K팝 공연과 전시, 대기업 행사 등을 진행한다.

도는 또 천안아산역에 광역환승복합센터도 건립, 돔구장과 함께 시너지를 올린다. 광역환승복합센터는 ▷충청권 교통 허브 조성 ▷광역 환승 체계 고도화 ▷교통복지 실현 등을 위해 추진 중으로 오는 2030년까지 6735억원을 투입해 건립한다.

6만 1041㎡의 부지에 건축연면적 29만 6800㎡ 규모인 광역환승복합센터는 환승 시설과 함께, 주거·상업·문화·업무 인프라를 갖출 예정이다.

이번 TF는 천안아산 돔구장과 광역환승복합센터를 연계한 초대형 프로젝트를 본격 추진하기 위해 구성했다. 전형식 부지사가 단장을 맡고, 도 2개 국 1정책관, 천안·아산시 문화·체육·미래전략·도시계획 부서, 충남개발공사, 전문가 등 4개 기관 20여 명이 참여했다.

TF는 앞으로 분기별 정례 회의와 필요 시 수시 회의를 통해 돔구장과 광역환승복합센터 건립 추진 전략과 방향 등을 논의하고, 기관 간 업무 협의도 갖는다.

도는 앞선 지난해 12월 29일과 지난달 14일 전문가 자문 1·2차 회의에 이어 지난 23일 기본구상 및 타당성 조사 용역에 돌입했다.

오는 10월까지 진행할 용역을 통해 도는 지역 환경과 개발 여건을 검토하고, 돔구장의 경제적 타당성과 다목적 활용 가능성 등 필요성 및 당위성을 분석한다.

또 해외 돔구장 건축 면적과 공간 활용 사례를 분석해 천안아산 돔구장의 적정 규모를 도출하고, 개폐 및 폐쇄형 돔을 분석해 천안아산에 적합한 형태를 찾는다.

이와 함께 돔구장 건설 사업비와 운영 비용, 위험 요인 및 대안, 재원 조달 방안, 사업 추진 방식, 단계별 로드맵 및 실행 전략 등도 마련한다.

전형식 부지사는 “충남은 돔구장에 대한 사업 타당성과 실행력을 객관적으로 점검해왔으며, 두 차례 전문가 자문회의를 진행하고 용역을 발주했다”며 “빠른 시일 내 재원 조달과 운영 관리 방안을 포함한 종합 로드맵을 완성할 계획”이라고 밝혔다.

전 부지사는 이어 “정부에서도 지난해 12월 5만 석 규모 돔구장 건립 계획을 발표, 국가적 흐름과 충남의 비전이 일치하는 만큼, 성공 가능성을 높이고 있다”며 “기관 간 탄탄한 협력 체계 구축·가동을 통해 돔구장 건립 프로젝트를 성공적으로 추진해 나아가자”고 강조했다.