GS리테일, IBK기업은행과 협약…단계적 협업 ‘우리동네GS’ 앱 연계 적금…ESG 요소도 반영

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일은 IBK기업은행과 업무협약을 맺고, 유통과 금융 서비스를 아우르는 협력 체계를 구축한다고 2일 밝혔다.

이번 협약은 유통·금융 분야에서 양사가 보유한 인프라와 역량을 융합해 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위한 것이다. 지난 30일 서울 중구 IBK기업은행 본점에서 열린 협약식에는 오진석 GS리테일 플랫폼SU장(부사장), 오정순 IBK기업은행 부행장 등이 참석했다.

양사는 전용 금융 상품 출시, 공동 ESG 마케팅·캠페인 추진, 카드 제휴 마케팅 강화, 블록체인 기반 결제 수단 연계 시스템 구축 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

첫 협업 사례는 GS리테일 전용 앱 ‘우리동네GS’와 연계한 고금리 적금 상품이다. 우대금리 적용 시 최고 연 8% 금리가 제공되는 적금 상품이다. 오는 4월 30일까지 선착순 5만명 대상으로 운영한다.

ESG마케팅 요소도 반영했다. 고객이 해당 적금에 가입하기 앞서 ‘기부’ 이벤트에 참여해야 우대금리를 받을 수 있도록 설계했다. ‘기부’ 이벤트 참여 고객 수에 비례해 최대 5억원 규모의 기부금이 자동 적립된다.

양사는 향후 GS리테일의 ‘GS ALL 멤버십’과 IBK기업은행 모바일 앱(i-ONE Bank)의 블록체인 기반 결제 수단을 연계한 서비스도 선보인다. GS25에서 결제 시 GS ALL 포인트(GS리테일 전용 멤버십 포인트) 자동 적립과 할인 등 혜택도 논의 중이다. IBK기업은행 나라사랑카드를 기반으로 국군 장병 복지 향상을 위한 프로모션도 진행하기로 했다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 “양사가 보유한 유통, 금융 인프라와 역량을 융합해 고객에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 말했다.