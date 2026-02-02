4R 악천후 취소 3R 최종합계 10언더파 ‘작년 무관’ 세계 2위 코다, 13언더 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] 양희영이 LPGA 투어 2026시즌 개막전으로 열린 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만달러)에서 준우승을 거뒀다.

양희영은 2일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6624야드)에서 열린 이 대회 마지막 날 3라운드까지 최종 합계 10언더파 206타를 기록했다. 이로써 양희영은 13언더파 203타를 친 넬리 코다(미국)에 이은 단독 2위로 대회를 마쳤다.

이 대회는 원래 4라운드 72홀 경기로 진행될 예정이었으나 강풍과 낮은 기온 등 날씨 때문에 3라운드 54홀 경기로 단축됐다.

전날 이미 3라운드를 마쳤던 코다는 이날 필드에 나서지 않고도 그대로 우승을 확정했고, 3라운드 17, 18번 홀을 남겼던 양희영은 이날 두 홀 모두 파를 기록하며 타수를 줄이진 못 했다.

2024년 6월 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 양희영은 지난해에는 한 번도 톱10 성적을 내지 못하다가 올해 첫 대회 준우승으로 반등을 예고했다.

양희영은 “4라운드를 다 치르지 못해 아쉽지만, 비시즌 준비를 잘했다는 점을 확인할 수 있었다”며 “주위에서 ‘남은 2개 홀에서 3타를 줄이면 연장전’이라고 해서 의식을 안 하기 어려웠지만 이런 코스 컨디션에서는 파를 지킨 것도 나쁘지 않은 결과”라고 말했다.

이번 대회 우승자 코다는 2024년 11월 디안니카 이후 1년 3개월 만에 투어 통산 16승째를 달성했다. 그는 2024년 7승이나 거두고도 2025시즌에는 승리를 쌓지 못 했다.

코르다는 우승 후 인터뷰에서 “시즌 첫 대회는 비시즌에 준비한 것들을 실험하면서도 우승을 노려야 하기 때문에 항상 어렵다”며 “하지만 이번 대회에서 좋은 경기력을 보여 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

올해 LPGA 투어에 데뷔한 황유민은 최종 합계 5언더파 211타로 야마시타 미유(일본)와 함께 공동 5위를 기록했다. 지난해 이 대회 우승자 김아림은 이소미, 유해란 등과 함께 3언더파 213타, 공동 9위에 자리했다.

세계 1위 지노 티띠꾼(태국)은 4언더파 212타를 기록해 로티 워드(잉글랜드)와 나란히 공동 7위로 시즌 개막전을 마무리했다.