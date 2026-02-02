2년간 3300명 대상 시범 운영

[헤럴드경제=유혜림 기자] 은행권 노사가 공동 출연해 설립한 금융산업공익재단이 2일 플랫폼·프리랜서 노동자의 소득활동과 경력사항을 객관적으로 확인·활용할 수 있는 증명 시스템 구축에 나선다.

금융산업공익재단은 지난달 30일 한국플랫폼프리랜서노동공제회와 지난 30일 관련 해당 사업을 추진하기 위한 협약을 체결했다고 밝혔다.

소득과 경력 증명이 어려워 금융서비스 이용은 물론 공공·복지 서비스 접근, 재취업과 경력 개발 과정에서 제약을 겪어온 플랫폼 노동자들의 여건을 개선하겠다는 취지에서다.

사업은 ▷제도화 및 활용방안 연구 ▷증명 발급 시스템 구축 ▷시범운영 등 3단계로 추진된다. 시범사업은 1차년도에 프리랜서 강사 300명, 2차년도에는 5개 직종 3000명을 대상으로 운영될 예정이다.

특히 개별 노동자가 자가입력한 소득·경력 정보에 대해 진위 확인과 전문가 인증 심사를 거치고, 지자체와 유관기관과 협력해 인증 결과의 활용 범위를 단계적으로 확대할 방침이다. 특히 현장 수요를 기반으로 설계됐다는 점도 특징이다.

주완 이사장은 “프리랜서 노동자는 이미 우리 사회와 산업 전반에서 중요한 노동 주체가 되었음에도 이를 뒷받침하는 제도적 인식과 인정 체계는 여전히 전환 과정에 있다”며 “재단은 이번 사업을 통해 실험적 모델을 구축하고, 이러한 시도가 축적되고 확산될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

한편, 재단은 택배종사자 안전기반 조성, 대리운전자 간이쉼터 운영 등 다양한 사업을 지원해왔으며, 2022년부터 플랫폼·프리랜서 노동자의 자산형성과 자립역량을 높이기 위한 지원을 지속하고 있다.

금융산업공익재단은 2018년 10월 금융노조 10만 조합원과 은행권을 중심으로 한 33개 금융기관이 공동 조성한 기금으로 설립된 우리나라 최초의 산업단위 노사공동 공익재단이다.