2026년 새해 첫 아이파크 분양 나서 총 853세대 중 407세대 일반분양 2일 특별공급부터 시작 10일 당첨자 발표

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발과 BS한양이 지난달 30일 안양역 센트럴 아이파크 수자인의 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양에 돌입했다.

이 단지는 안양시 만안구 안양2동 841-5번지 일대에 지하 4층~지상 최고 35층, 8개 동, 전용 39~84㎡, 총 853세대 규모로 들어선다. 일반분양은 이중 407세대로 ▷전용 39㎡ 14세대 ▷ 43㎡ 355세대 ▷59㎡ 37세대 ▷84㎡ 1세대다.

안양역 센트럴 아이파크 수자인은 반경 약 500m 이내 수도권 지하철 1호선이 지나는 안양역과 시외버스정류장이 있다. 제2경인고속도로와 서해안고속도로, 평택파주고속도로(수원-광명) 등으로 빠르게 진입할 수 있고 현재 공사 중인 월곶~판교 복선전철(경강선)이 개통되면 판교나 수도권광역급행철도(GTX)-C노선이 지나는 인덕원 등 수도권 주요 도심지로의 이동도 편리해진다.

일대에는 만안초, 안양초, 안일초, 근명중, 안양여자중·고, 안양외고, 양명고를 비롯한 교육시설과 평촌학원가 등이 조성돼 있다. 이마트 안양점, 홈플러스 평촌점, 엔터식스 안양점, 2001아울렛 안양점 등 대형 쇼핑몰과 안양일번가, 안양중앙시장 등 핵심 상권도 인근에 있다.

단지의 외관은 수직 라인을 중심으로 모던함을 강조함과 동시에 화이트 위주의 색채와 패턴으로 세련된 도시적인 느낌을 줄 수 있는 디자인을 적용했다. 유리 난간 일체형 시스템 창호를 통해 보다 우수한 조망을 제공하며, 커튼월룩(일부) 등을 통해 고급스러움을 더한다. 단지 커뮤니티에는 피트니스, 실내골프장, GX룸, 파크라운지, 키즈라운지, 스터디라운지를 비롯한 다양한 시설을 적용해 입주민들의 편의를 돕는다.

안양역 센트럴 아이파크 수자인의 청약 접수는 2월 2일 특별공급을 시작으로 3일 1순위, 4일 2순위 순으로 이뤄진다. 당첨자 발표는 2월 10일이다. 정당계약은 2월 23일부터 25일까지 진행된다. 입주 예정 시기는 2029년 4월 경이다.