20명, 2월 2일~22일 신청서 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시는 시민 참여형 홍보를 활성화하고 시민이 만드는 콘텐츠를 발굴ㆍ확산하기 위해 ‘2026 제7기 시민 크리에이터(창작자) 양성 교육’을 운영, 참가자 20명을 2월 2일부터 22일까지 모집한다.

이번 교육은 시민 크리에이터 양성을 통해 시민과 함께하는 시정 홍보를 확산하기 위해 운영하는 프로그램이다. 시흥시의 관광ㆍ문화ㆍ특산품 등 지역 자원을 시민의 시선으로 담아낸 콘텐츠를 생산하고 공유하기 위해 마련했다.

특히 올해 교육과정은 생성형 인공지능(AI)과 최신 콘텐츠 트렌드를 반영해 영상 기획부터 촬영, 편집까지 실습 중심으로 배울 수 있도록 구성했다.

교육 참가자는 시흥시를 주제로 한 롱폼 영상 1편과 쇼츠 영상 1편 이렇게 총 2편의 콘텐츠를 제작하며 완성된 영상은 시민 홍보 콘텐츠로 활용한다.

교육은 유튜브 채널 교육 및 브랜딩ㆍ인공지능 전문가가 진행하며 3월부터 5월 말까지 총 12회에 걸쳐 장곡동 행정복지센터에서 전 차시 대면 방식으로 진행한다. 정규 교육에서는 영상 제작 실습 중심의 수업이 이뤄지며, 생성형 인공지능을 활용한 브랜딩 및 채널 확장 관련 특강도 함께 운영한다.

모집 대상은 시흥시를 알리는 크리에이터 활동에 관심 있는 전 국민 누구나 가능하며, 모집 인원은 총 20명으로, 시흥시민을 우선 선발한다. 참가 희망자는 22일까지 온라인 구글 폼으로 신청하면 된다. 신청서와 포트폴리오 심사를 통해 우수자 순으로 선발하며, 최종 선정 결과는 2월 27일 개별 안내한다.

한희재 홍보담당관은 “이번 교육을 통해 시민의 시선으로 시흥의 매력을 담아낸 참신한 콘텐츠가 확산하기를 기대한다”며 “앞으로도 시민 참여형 홍보를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

관련 문의는 시흥시청 누리집을 확인하거나 시흥시 홍보담당관 영상홍보팀으로 하면 된다.

한편, 시는 지난 2020년부터 시민 크리에이터 양성 교육을 이어오고 있으며, 6기에는 15명의 시민 크리에이터를 양성해 다양한 홍보 콘텐츠로 시민과 소통하고 있다.