2026. 2. 5~2. 6 구청 열린뜰에서 농수특산물 최대 30% 할인 판매

총 22개 시․군 38개 업체 참여, 장터 개최 이후 가장 많은 농가의 참여

2026 강동구 설맞이 친선도시 특산물 직거래장터 안내 포스터이다. 포스터에는 기간, 장소, 판매 품목에 대한 정보가 적혀 있다.
2026 강동구 설맞이 친선도시 특산물 직거래장터 안내 포스터이다. 포스터에는 기간, 장소, 판매 품목에 대한 정보가 적혀 있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 강동구 친선도시에서 생산된 우수 농·수·특산물을 한자리에서 만나볼 수 있는 ‘2026년 설맞이 친선도시 특산물 직거래장터’를 2월 5일부터 6일까지 이틀간 강동구청 열린뜰에서 개최한다.

이번 장터에는 국내 23개 친선도시 중 22개 시·군에서 추천한 38개 농가가 참여해 역대 최대 규모로 운영된다. 경기도의 막걸리·쌀, 강원도의 찰옥수수쌀·꿀·한과, 충청도의 채소·잡곡·젓갈류, 경상도의 제철 과일·고기류, 전라도의 굴비·해조류·강정 등 명절 선물용으로 적합한 다양한 특산물이 판매될 예정이다.

운영시간은 2월 5일 오전 10시부터 오후 6시까지, 2월 6일 오전 9시부터 오후 5시까지이며, 누구나 자유롭게 방문해 구매할 수 있다.

본 행사는 매년 설·추석 명절을 앞두고 운영돼 온 행사로, 도농 간 상생과 지역 교류 활성화에 기여해 왔다. 행사 기간 동안에는 참여 농가의 자발적인 기부를 통해 판매 수익금 일부를 사회복지공동모금회 성금 및 식품 나눔 캠페인 등에 기부하는 나눔 행사도 함께 진행된다.

결제는 현금 및 카드로 가능하며, 일부 품목에 한해 온누리상품권도 사용할 수 있다.

이수희 강동구청장은 “직거래장터를 통해 구민들이 설 명절을 맞아 신선한 먹거리를 합리적인 가격에 구매할 수 있고, 친선‧우호 도시와 상생‧협력하는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다”고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com