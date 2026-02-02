수출 물량 급증·소비 증가에 하락여건 약화 일본·중국·미국 중심으로 해외 수요 증가세 해수부 “생산 확대·할인지원으로 가격 안정”

[헤럴드경제=양영경 기자] ‘국민 반찬’으로 불리는 마른김 가격이 3년째 고공행진을 이어가며 역대 최고치를 기록했다.

2일 한국농수산식품유통공사 가격정보에 따르면 지난 1월 하순 기준 마른김(중품) 평균 소매가격은 10장당 1515원으로 집계됐다. 평균 소매가격이 1500원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

현재 가격은 2년 전과 비교해 약 50% 상승한 수준이다. 2024년 초까지만 해도 장당 100원 안팎이었지만, 지난달 하순에는 장당 150원을 돌파했다.

연간 기준으로 보면 마른김 평균 소매가격은 2023년 전년 대비 10% 상승하며 장당 100원을 넘어섰고 2024년에는 상승률이 25%에 달했다. 지난해에도 8% 오르며 가격 상승 흐름을 이어갔다.

이 같은 가격 급등의 배경에는 김 수출 물량 증가가 자리하고 있다. 지난해 김 수출량은 전년보다 13.7% 늘어난 1억699만속(100장기준)을 기록했다. 수출 물량 기준 주요 대상국은 일본(18.6%), 중국(17.5%), 태국(13.6%), 미국(13.3%), 러시아(9.8%), 대만(5.1%) 순이었다.

해수부는 2025년산 김 생산량이 전년보다 5000억속 늘었음에도, 수출과 국내 소비 증가 속도가 이를 상회하면서 수급 부담이 이어지고 있다고 설명했다. 여기에 2024년에 오른 김 수출 가격의 영향이 이어지면서 국내 김 가격도 쉽게 내려가기 어려운 상황이라고 봤다.

김 가격 상승은 전체 수산물 물가를 끌어올리고 있다. 지난해 12월 김 소비자물가지수는 전년 동기 대비 14.9% 올라, 같은 기간 조기(10.5%)와 고등어(10.3%)를 웃돌며 주요 수산물 가운데 가장 큰 상승폭을 기록했다.

김을 비롯한 주요 수산물 가격이 전반적으로 오르면서 지난해 수산물 물가 상승률은 5.9%를 기록했다. 이는 전체 소비자물가 상승률(2.1%)의 약 3배에 달하는 수준이다.

해수부는 김 생산량 확대와 제품 고부가가치화, 소비자 할인지원 등을 통해 수출 증가가 가격 상승으로 이어지지 않도록 관리하고 김 가격 동향을 면밀히 살펴 가격 안정에 나선다는 방침이다.