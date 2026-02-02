인구보건복지협회 조사…“‘출산 의향 있다’ 비율도 미·기혼 집단서 모두 상승”

[헤럴드경제=이태형 기자] 미혼 남성의 61%, 여성의 48%가 결혼 의향이 있다는 설문조사 결과가 나왔다. 해당 조사에서 이들이 결혼에 긍정적으로 답한 비율은 2년 연속 상승했다.

인구보건복지협회는 전국 만 20∼44세 남녀 2050명을 대상으로 지난해 9월 실시한 제3차 국민인구행태조사 결과를 1일 발표했다.

이에 따르면 미혼 남녀 모두에서 ‘결혼 의향이 있다’고 답한 비율은 전년에 이어 이번에도 소폭 상승했다. 미혼 남성의 결혼 의향은 전년 58.5%에서 60.8%로, 미혼 여성은 44.6%에서 47.6%로 올랐다.

결혼 의향이 없거나 망설이는 중이라고 답한 이들은 그 이유로 남성의 경우 ‘비용 부담’(24.5%)을, 여성은 ‘기대에 맞는 상대방 없음’(18.3%)을 가장 많이 꼽았다.

출산 의향이 있다고 답한 비율 또한 4개 집단 모두에서 조금씩 올랐다.

미혼 남성의 경우 62.0%로 전년보다 3.6%포인트 높아졌고 미혼 여성은 1.7%포인트 높아진 42.6%였다. 기혼 남성은 32.9%, 기혼 여성은 24.3%로 각각 전년 대비 2.8%포인트, 2.3%포인트 올랐다.

집단별 평균 기대 자녀 수는 기혼 남성(1.69명), 기혼 여성(1.67명), 미혼 남성(1.54명), 미혼 여성(0.91명) 순으로 나타났다.

출산 의향이 없거나 망설인다고 답한 이들은 그 이유로 대부분 ‘경제적 부담’을 꼽았지만, 집단별로 보면 미혼 여성 집단에서만 ‘태어난 자녀가 행복하지 않을 것 같아서’라고 답한 비율이 가장 높았다.

한편 이번 조사에는 결혼에 대한 인식, 부모의 조건, 성취감 있는 삶 등에 대한 문항이 새롭게 추가됐다.

협회가 결혼에 대한 인식 문항 중 각각의 보기에 동의하는 비율을 조사한 결과, ‘결혼은 유대감이 강한 가족을 만들기 위해 필요하다’에 동의한 비율이 86.1%로 가장 높았다. ‘결혼하는 사람이 많을수록 사회가 더 풍요로워진다’에는 76.2%가 동의했다.

다만 ‘법적 결혼보다 상대방에 대한 헌신이 더 중요하다’에는 76.1%가 동의했으며 ‘결혼은 혜택보다는 부담’이라는 데에도 55.0%가 동의했다.

응답자들의 자녀에 대한 인식에는 긍정·부정적인 측면이 모두 있는 것으로 조사됐다.

‘양육 비용 부담’(95.5%)과 ‘자녀 세대의 미래 걱정’(86.3%) 등의 부정적 인식 동의율도 높게 나타났지만, ‘양육을 통한 정신적 성장(93.6%)’, ‘자녀 성장의 기쁨’(81.3%) 등에도 대다수가 동의했다.

부모가 되기 위해 중요하다고 생각하는 조건으로는 ‘안정적인 관계’라는 답이 91.1% 가장 많이 나왔다. 이어 ‘책임을 나눌 배우자의 존재’(88.2%), ‘일·양육 병행 가능’(82.2%) 순이었고 ‘좋은 경제적 여건’이라는 답변 비율은 80.4%였다.

‘성취감 있는 삶’을 위해 중요하게 생각하는 요소로는 ‘즐길 수 있는 직업·일을 갖는 것’(83.1%)이 가장 높게 나왔다.

이어 ‘진정성 있는 연애 관계’, ‘많은 돈’이 각각 75.6%, 61.0%였으며 ‘자녀를 갖는 것’은 49.2%, ‘결혼’은 47.3%에 그쳤다.

이삼식 인구보건복지협회장은 “미혼 남녀의 결혼 의향이 2년 연속 상승하고, 모든 집단에서 출산 의향이 증가한 것은 저출생 위기 속에서 의미 있는 변화”라고 말했다.

이어 “커리어 중시 등 젊은 세대의 가치관 변화에 발맞춰 정책적 접근 방식도 새롭게 모색해야 한다”며 “심층 조사·연구를 통해 실효성 있는 인구 정책 수립에 기여하겠다”고 밝혔다.