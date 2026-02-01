[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 설 명절을 맞아 달서구 송현동에 거주하는 한 익명의 기부자가 지역내 어려운 이웃을 위해 백미(10kg) 770포, 총 2000만원 상당의 후원품을 기탁했다고 1일 밝혔다.

이번 기부는 단순한 일회성 후원을 넘어 오랜 시간 마음에 품어 온 약속을 다시 실천했다는 점에서 더욱 뜻깊다.

해당 기부자는 지난 2014년 1000만원 상당의 백미를 처음 기부하며 매년 나눔을 이어가겠다는 뜻을 밝혔으나 이후 예기치 못한 교통사고로 장기간 치료와 회복이 필요해 후원을 지속하지 못했다.

최근 건강을 회복한 기부자는 다시 나눔을 실천하며 “지역내 취약계층을 위해 나눔을 이어가겠다는 약속을 꼭 지키고 싶었다”고 전해 지역사회에 따뜻한 감동을 전했다.

기탁된 백미는 지역내 저소득층과 복지 사각지대에 놓인 이웃들에게 전달돼 설 명절을 앞두고 든든한 온정을 전할 예정이다.

이태훈 대구 달서구청장은 “어려운 시간을 겪고도 약속을 지켜주신 기부자의 진심 어린 나눔에 깊이 감사드린다”며 “전해주신 따뜻한 마음이 취약계층 주민들에게 큰 위로와 힘이 될 수 있도록 소중히 전달하겠다”고 말했다.