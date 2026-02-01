[헤럴드경제=이원율 기자]영국 찰스 3세 국왕의 동생인 앤드루 전 왕자가 바닥에 누운 여성 신체에 손을 대는 사진이 공개돼 논란이 일고 있다.

1일 BBC와 가디언 등 영국 언론에 따르면 미 법무부가 지난달 30일(현지시간) 추가로 공개한 ‘엡스타인 파일’에는 앤드루 전 왕자가 실내 바닥에 누워있는 한 여성과 함께 찍힌 사진도 있었다.

한 사진에서 앤드루는 바닥에 누운 이 여성의 배 부분을 손으로 만지는 모습이 잡혔다. 다른 사진들에서는 누운 여성의 양옆에 팔을 짚고 카메라를 보거나, 여성 옆구리에 손을 올린 채 여성 얼굴을 들여다보는 장면도 있었다.

BBC는 사진 속 배경이 미국의 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인의 뉴욕 저택과 일치하는 것으로 보인다고 분석했다.

공영방송인 BBC를 포함해 가디언, 데일리 메일 등 영국 주요 매체는 이 사진들을 온라인판의 주요 기사로 배했다.

앤드루 전 왕자와 엡스타인이 매우 가까운 사이였음을 암시하는 자료도 추가로 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 엡스타인은 2010년 앤드루 왕자에게 보낸 이메일에서 “함께 저녁을 즐기기 좋을 것 같은 친구가 한 명 있다”며 이 인물은 26세 러시아 여성으로 똑똑하고, 아름답고, 신뢰할 만한 인물이라고 소개했다.

앤드루 전 왕자는 답장에서 그 여성과 만나면 “기쁘겠다”며 “그녀에게 나에 대해 무엇을 말했는가. 내 이메일 주소도 그녀에게 전했는가”라고 관심을 보였다.

앤드루 전 왕자는 2011년 엡스타인이 자신에 대한 은밀한 이야기를 언론에 제보한 것으로 의심되는 직원을 해고하려고 하자 그에게 자신이 합의금 지급을 중재하겠다고 제안하는 등 도움을 주려고 한 건도 드러났다.

한편 앤드루 전 왕자는 지난해 10월 왕자 칭호를 박탈당하고 왕실 거주지에서도 나와야 하는 신세가 됐다.

당시 BBC방송과 AP통신 등에 따르면 버킹엄궁은 성명을 통해 찰스 3세가 “앤드루 왕자의 칭호와 지위, 훈장을 박탈하기 위한 공식 절차를 개시했다”고 밝혔다.

이어 “앤드루 왕자는 이제 앤드루 마운트배튼 윈저로 불릴 것”이라며 “로열 롯지의 임대 계약 반납을 위한 공식 통지가 전달됐고, 다른 사설 거주지로 이동할 예정”이라고 했다.

찰스 3세는 앤드루 전 왕자를 둘러싼 각종 추문이 이어지며 영국 왕실의 권위가 흔들리자 이런 결정을 내렸다.

앤드루 전 왕자는 엡스타인에 고용된 직원이었던 미국인 여성 비지니아 주프레가 17세일 때 강제로 성관계를 맺었다는 의혹도 받아왔다.

그는 2022년 주프레가 낸 민사소송에서 합의했지만, 책임을 인정하지 않았고 계속 의혹을 부인했다.

그러다 엡스타인과 관련한 추가 의혹이 드러나자 요크 공작을 포함한 왕실 작위와 칭호를 포기하겠다고 밝혔다.