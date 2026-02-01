[헤럴드경제=박혜림 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 대규모 월드 투어 일정에 중국 본토 공연이 포함되지 않으면서, 중국 내 ‘한한령’(한류 제한령) 완화까지 상당한 시간이 걸릴 것이라는 관측이 나왔다.

1일 싱가포르 매체 연합조보는 BTS가 최근 전 세계 30여 개 도시 투어를 예고하며 중국 본토를 제외한 점에 주목해, 한국 문화 콘텐츠에 대한 중국 당국의 비공식 제한 조치가 여전히 유효하다고 보도했다.

중국은 2016년 한국의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 한국 연예인과 콘텐츠의 중국 진출을 사실상 제약해왔다. 현재까지 K-팝 가수들의 공연은 중국 본토가 아닌 홍콩과 마카오에 국한된 상황이다.

전문가들은 최근 한중 관계의 점진적 개선 흐름에도 불구하고 단기간 내 전면 해제 가능성에는 신중한 입장을 보였다. 우창창 화둥사범대 부교수는 “양국 정상의 상호 방문으로 정책 변화에 대한 추측이 나오고 있으나, 중국이 즉각 규제를 완화할지는 판단하기 어렵다”고 분석했다.

중국 내 민족주의 정서와 정치적 입장도 주요 변수로 지목됐다. 사드 배치 이후 형성된 반감과 문화·역사 갈등에 따른 여론 때문에 당국이 개방에 신중할 수밖에 없다는 분석이다. 특히 우 부교수는 “공연 허용 시 연예인의 정치적 입장이 핵심 기준이 될 것”이라며 “대만·홍콩 독립 지지 등 중국의 입장에 반하는 경우 콘서트 개최가 불가능할 것”이라고 덧붙였다.

사라 키스 호주 맥쿼리대 교수는 실질적인 규제 완화가 매우 더디게 진행될 것으로 내다봤다. 키스 교수는 “한한령 해제가 한국 문화 산업에 호재인 것은 분명하지만, 중국은 자국 산업 발전과 연계된 실질적 이익을 먼저 따질 것”이라며 “한국 연예인들이 과거 수준의 활동을 회복하기까지는 약 5년가량이 소요될 수 있다”고 전망했다.