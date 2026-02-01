세계 최고 저널 ‘Cell’ 게재, 모낭 줄기세포 활성화 입증 가천대 의대 연구팀 규명…탈모 치료 패러다임 새 길

[헤럴드경제=최은지 기자] 얼굴의 주름을 개선하고 볼륨을 채우는 데 쓰이던 ‘필러’ 성분이 노화로 인해 멈춘 모발 성장을 촉진할 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 세계 3대 과학저널 중 하나인 ‘셀(Cell)’에 해당 연구가 게재되면서, 탈모 치료 시장에 새로운 패러다임이 제시될지 주목된다.

가천대학교 의과대학 변경희 교수 연구팀은 고분자 성분인 PDLLA(Poly-D,L-lactic acid)가 함유된 필러가 노화된 피부 환경에서 모발 성장을 촉진한다는 연구 결과를 발표했다고 30일 밝혔다. 이번 연구는 바임의 학술 연구 후원으로 진행됐으며, 연구에는 바임의 대표 제품인 ‘쥬베룩’이 사용됐다.

나이가 들면서 발생하는 탈모의 핵심 원인은 모발을 생성하는 ‘모낭 줄기세포’의 기능 저하다. 연구팀은 PDLLA 성분이 피부 속 면역세포인 대식세포를 항염증성(M2) 형태로 전환하고, 이 과정에서 모발 성장에 필수적인 성장인자(HGF, IGF-1) 분비를 촉진한다는 사실을 밝혀냈다.

세포 실험 결과, PDLLA 성분의 필러를 처리한 그룹에서는 모낭 줄기세포의 발현 수준이 유의미하게 증가했다. 특히 대식세포 내 기계감지 단백질인 ‘Piezo1’을 활성화해 모발 성장을 방해하는 노화된 피부 환경을 개선하는 기전을 확인했다.

실제 동물 실험에서도 놀라운 결과가 나타났다. PDLLA 성분 필러를 투여한 실험군에서 대조군 대비 모낭의 수와 두께, 길이가 모두 눈에 띄게 증가한 것이다. 전체적인 모발 성장 면적 또한 확대되면서 생물학적 기전의 활성화를 입증했다.

연구를 주도한 변경희 교수는 “PDLLA 성분은 이미 미용 의료 분야에서 안전성이 검증된 소재인 만큼, 향후 연령 관련 탈모 치료를 위한 새로운 임상 적용 가능성이 높다”며 “두피 적용에 특화된 후속 연구가 이어진다면 탈모 치료 시장에 큰 변화를 가져올 것”이라고 설명했다.

이번 연구에 협력한 바임 관계자는 “과학적 근거를 바탕으로 한 연구에 동참하게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 의료·미용 분야의 학문적 발전에 기여할 수 있는 협력 모델을 지속적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 지난해 연말 세계 최고의 생명과학 저널인 ‘셀(Cell)’에 게재되며 학계의 비상한 관심을 끌고 있다. 이번 연구에는 가천대 연구팀 외에 뉴헤어성형외과 김진오 원장이 제1저자로 참여해 임상적 의미를 더했다.