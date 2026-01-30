[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 30일 양천디지털미디어센터에서 ‘2026년 상반기 청년 행정인턴 근무종료 간담회’를 열고 청년들과 함께 행정 현장 경험을 공유하며 정책 참여의 의미를 되새겼다.

청년 행정인턴 사업은 청년들에게 행정 실무 경험과 정책 참여 기회를 제공하는 프로그램으로, 매년 상·하반기 운영을 통해 청년과 행정을 잇는 소통 창구 역할을 하고 있다.

이날 간담회에는 2026년 상반기 행정인턴으로 활동한 청년 50명이 참석해 행정 현장에서의 근무 소감을 공유하고, 청년 정책과 사회문제에 대한 다양한 의견을 나누는 시간을 가졌다.

특히 ‘청년 담론발표’ 시간에는 행정인턴 50명이 6개 팀으로 나눠 △청년 정책 홍보단 ‘볼빵빵 탐사대’ △청년 관점에서의 ‘전통시장 활성화’ △목공 활동을 통한 고립 청년의 생활 문제 개선 △양천구 청년 간 네트워크 활성화 등 청년의 시각으로 다양한 정책 아이디어를 제안했다.

이어진 구청장과의 대화 시간에는 행정인턴 경험을 바탕으로 한 진로 고민과 청년 정책에 대한 질의가 이어지며, 격의 없는 소통이 이뤄졌다.

이기재 양천구청장은 “청년 인턴들의 신선한 시각과 열정이 행정 현장 곳곳에 긍정적인 에너지를 전했다”며 “앞으로도 청년이 행정에 참여하고, 성장 경험을 쌓을 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.