[헤럴드경제=민성기 기자] 서울 종로에서 한 남성이 버스전용차로 한복판에 누워 잠을 자는 광경이 포착됐다.

자동차 전문 커뮤니티 보배드림에는 27일 ‘버스전용도로에서 잠을 자는 인간’이라는 제목의 글이 올라왔다.

버스 기사인 작성자 A씨는 “오늘 오후에 있었던 일이다. 버스 운행 중 (서울) 종로에서 차가 안 가서 뭔가 했는데 앞 차량이 빠지고 보니 사람이 누워 있더라”고 설명했다.

그는 “경찰을 부를까 하다가 시간만 길어지고 그 사이에 무슨 일이라도 날 것 같아서 (버스에서) 내렸다”며 “가보니 (남성이) 자고 있길래 위험하니 밖으로 나가라고 깨웠더니 (남성이) ‘싫다, 나 잘 거다’ 이러면서 일어나길 거부하더라”고 했다.

그가 글과 함께 공유한 블랙박스 영상에는 이날 오후 4시 20분쯤 종로3가 인근 도로 버스전용차로에 한 남성이 커다란 가방을 베고 누워 자는 모습이 담겼다.

그는 “가방을 강제로 빼앗으니 그제야 일어나더라”며 “신호가 걸려 차량이 많이 오지 않았다”고 당시 상황을 설명했다.

이어 “별의별 경우를 봐왔지만 참”이라며 “어두웠으면 진짜 큰일날 뻔 했다”고 말했다.

그러면서 다른 차량들을 향해 “바쁜 거 알지만 피해서 갈 게 아니다”라며 남성이 자리를 옮기게 해야 했다고 지적했다.

한편 A씨는 “마스크를 쓰고 있어 냄새를 맡지는 못했지만, 어눌한 말투와 걸음걸이를 보아 술에 취한 상태였던 것 같다”고 연합뉴스TV에 밝혔다.