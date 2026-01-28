화장 후 평장…“국립묘지 권유 받았지만, 가족 의사 존중”

[헤럴드경제=유동현 기자] 고(故) 이해찬 전 국무총리가 오는 31일 발인식 뒤 세종시 은하수공원에 안장된다.

장례위원회 집행위 부위원장인 더불어민주당 이해식 의원은 28일 이 전 총리 빈소가 마련된 서울대병원장례식장에서 기자들과 만나 “평장(평평하게 매장)을 할 것”이라며 이 같은 일정을 발표했다.

이 의원에 따르면 31일 오전 6시 30분 발인하고, 민주평화통일자문회의 사무실과 민주당사를 잇달아 방문해 노제를 지낸다.

영결식은 31일 오전 9시 국회 의원회관에서 열리며, 오전 11시 서초동 서울추모공원에서 화장할 예정이다.

이후 세종시 전동면 고인 자택을 들른 뒤 오후 3시 30분 세종시 은하수공원에서 안장식이 거행된다.

이 의원은 “부친과 모친 (묘소가) 모두 은하수공원에 있다”며 “평소 은하수공원으로 가고 싶다는 게 (고인의) 뜻이었다. 국립묘지를 권유받기도 했지만, 가족 의사를 존중해 은하수공원에 모시기로 결정했다”고 말했다.

고인의 고향은 충남 청양이며, 세종에서 두 번의 국회의원을 지냈다.

이 전 총리의 장례 공식 명칭은 ‘고 이해찬 제36대 국무총리 사회장’으로 결정됐다.

이 의원은 이날 오전 ‘고 이해찬 전 국무총리 사회장’이 장례 명칭이라고 밝혔다가 오후에 변경 사실을 알렸다.