[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]정일영 국회의원(더불어민주당 인천 연수을)은 최근 논란이 되고 있는 ‘재외동포청 송도 청사 이전’에 대해 “사실이 아니며 이전은 없다”고 일축했다.

국회 재정경제기획위원회 소속 정 의원은 “이 사태와 관련해 외교부 장관으로부터 직접 ‘이전은 없다’는 확답을 받았다”며“근거 없는 추측과 확대 해석으로 지역사회를 흔드는 정치적 선동을 즉각 중단하라”고 강조했다.

그러면서 “재외동포청 소재지 문제는 기관장의 말 한마디로 흔들 수 있는 가벼운 사안이 아니다”라며 “부처 간 협의와 공식 절차, 국민·재외동포 사회의 신뢰가 걸려 있다”고 지적했다.

이어 “재외동포청장 역시 기관의 안정적 운영과 정책 신뢰를 위해 이전 관련 발언을 자제하고 자중해야 한다”고 언급했다.

정 의원은 “지금 필요한 것은 재외동포청의 안정적 정착과 기능·인력·예산 강화”라며“인천 송도국제도시에 자리 잡은 재외동포청이 본연의 역할을 충실히 수행하도록 끝까지 책임 있게 대응하겠다”고 밝혔다.