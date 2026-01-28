“투자프로젝트 절차 느려 답답함 느낀듯…차분하게 해결책 모색” “김정관-러트닉 채널 가장 중요…입법 前 투자 사전검토 등도 고민”

[헤럴드경제=유동현 기자] 청와대는 28일 도널드 트럼프 미국 대통령의 최근 ‘관세 재인상’ 발언과 관련, “(대미투자특별법이) 국회에서 신속하게 처리되지 않아 (투자 관련) 합의사항 이행이 늦어지는 데 대한 불만이 있었던 것 같다”고 분석했다.

김용범 청와대 정책실장은 이날 기자 간담회에서 “미국의 불만은 100% 국회에서의 입법 지연에 있다고 보고 있다”며 이같이 밝혔다.

김 실장은 “한국에서 법이 심의가 끝나야 대미 투자펀드의 절차가 시작된다는 것은 미국도 알고 있다. 미국은 그 절차가 기대보다 느리다고 생각한 것 같고, 여기서 답답함을 느낀 것 같다”고 말했다.

그러면서 “투자 프로젝트를 빨리 가동하고 싶은 미국 측의 기대가 (이번 트럼프 대통령의 메시지에) 깔려 있다고 이해하고 있다”고 덧붙였다.

이어 “국회에는 2월에 특별법 입법이 필요하다는 설명을 충분히 하겠다”며 “미국에도 우리 정부와 국회가 이런 노력을 한다는 점을 상세히 설명하는 등 차분히 대응하면서 해결책을 모색하겠다”고 강조했다.

김 실장은 “가장 중요한 것이 김정관 산업통상부 장관과 하워드 러트닉 미 상무장관의 채널이다. 또 여한구 통상교섭본부장도 예정보다 빨리 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표를 만나 논의할 것”이라고 소개하기도 했다.

아울러 특별법이 통과되기 이전이라도 투자 프로젝트에 대한 예비검토를 거치는 등 사전 준비를 할 수 있는 방안을 고민해보겠다고 설명했다.