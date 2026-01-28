[헤럴드경제 스포츠팀] ‘스포츠 OTT 서비스’인 스포티비 나우(SPOTV NOW)가 국내 최초로 골프 전문 OTT 서비스인 스포티비 나우 골프(SPOTV NOW GOLF)’를 새롭게 선보였다.

스포티비 나우 골프는 세계 최고 수준의 골프 투어인 LPGA투어와 PGA투어, DP월드투어, 유럽여자투어(LET)의 대회를 생중계로 제공하는 것은 물론, 글로벌 골프 매거진 골프다이제스트의 레슨 프로그램을 비롯한 다양한 오리지널 콘텐츠를 선보일 예정이다.

‘스포티비 나우 골프’ 출시를 기념해 한 달간 무료 프로모션을 진행한다. 1월 29일(목)부터 2월 28일(토)까지 2026 LPGA, PGA투어, DP월드투어, LET 등 전 대회를 회원가입 후 무료로 시청할 수 있다.스포티비 나우 골프 앱 또는 홈페이지(http://www.spotvnowgolf.co.kr)를 통해 회원가입 즉시 서비스를 이용하면 된다.

해당 기간 동안 이용자들은 1080p 고화질은 물론, 멀티뷰 등 프리미엄 시청 기능도 추가 비용 없이 제공된다. 프로모션 종료 이후에는 월간 1만 2900원, 연간 9만 9000원(부가세 포함)의 이용권으로 프리미엄 골프 콘텐츠를 계속해서 즐길 수 있다.

‘스포티비 나우 골프’는 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 모바일 기기에서 다운로드할 수 있으며 PC 환경에서도 이용 가능하다. 또한 향후 스마트 TV까지 지원을 확대해 멀티 플랫폼 기반의 시청 환경을 제공할 예정이다.