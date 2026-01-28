부산시 최초 ‘초1 학습준비물, 사립유치원 식판세척비’ 지원사업 등

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 공교육의 질을 높이고 학생들의 학습 환경개선을 위해 올해 총 142개 사업에 81억원 규모의 교육경비 보조금을 편성해 지원한다고 28일 밝혔다.

특히 부산시 기초자치단체 가운데 최초로 ‘초1 학습준비물 구입비’와 ‘사립유치원 식판세척비’ 지원사업을 새롭게 시행한다.

초등학교 1학년 학생에게 1인당 2만원의 학습준비물 구입비를, 사립유치원 원아에게는 1인당 10만8000원의 식판세척비를 지원하는 것을 주요 내용으로 한다. 이를 통해 입학 초기 학부모의 경제적 부담을 덜고, 유치원 급식 위생을 강화해 보다 안전하고 청결한 보육환경을 조성할 것으로 기대된다.

이와 함께 군은 ▷학교 무상급식 군 분담금 20억원 ▷학교급식 우수 식재료 구입비 17억원 ▷초등학교 생존(안전)수영 운영 1억원 ▷체험학습 차량비 지원 2억원 ▷학교운동부 지원 1억원 ▷학력 신장 및 교육여건 개선 사업(학습형 늘봄, 독서교육, 진로체험, 동아리 활동 등) 30억원 등 학교 현장에 필요한 맞춤형 예산을 폭넓게 지원한다.

또한 유치원에도 ▷급·간식비 및 냉난방비 5억9000만원 ▷교재·교구비, 도서구입비, 방과후 강사비 1억원 등을 지원해 실질적인 교육·보육 여건 개선에 힘쓰고 있다.

정종복 기장군수는 “유치원생부터 고등학생까지 교육 사각지대 없는 지원이 이루어질 수 있도록 분야별로 균형 있는 지원을 이어 나가고 있다”며 “앞으로도 우리 아이들에게 폭넓은 교육기회를 제공하고, 학생과 학부모 모두가 만족하는 교육환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.