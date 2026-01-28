북극항로 선대 확충 지원 및 적합 화물 발굴 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 오는 29일 부산 부산항국제전시컨벤션센터에서 ‘북극항로 활성화 민관협의회’ 출범식을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 북극항로 운항을 추진하는 과정에서 선사와 화주사, 관계기관 간 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

출범식에는 김성범 해양수산부 장관 직무대행을 비롯해 안병길 한국해양진흥공사 사장, 송상근 부산항만공사 사장과 해운선사·물류업계·유관기관 관계자 등 36개 업·단체에서 50여명이 참석할 예정이다.

행사에서는 오는 9~10월로 예정된 북극항로 시범 운항을 비롯해 향후 북극항로 활성화 과정에서 제기될 다양한 현안을 중심으로 논의가 이뤄진다.

앞으로 민관협의회는 북극항로 선대 확충 지원, 적합 화물 발굴 등 역할을 수행할 계획이다.

김성범 해수부 장관 직무대행은 “북극항로 활성화 민관협의회는 정부와 관련 업계, 유관기관 간 북극항로 활성화를 함께 준비하는 소통과 교류의 창구가 될 것”이라고 말했다.