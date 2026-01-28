2022년 이은 2차 계약 올해부터 양산 및 수출

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 현대로템과 폴란드향 K2 전차용 엔진(DV27K) 공급 계약을 체결했다고 28일 공시했다. 이번 계약은 2022년에 이은 2차 공급분으로 116대 규모다.

HD건설기계가 이번에 공급하는 물량은 올해 하반기부터 폴란드에 수출 예정인 국산 K2전차에 적용된다. 일부는 예비용 및 변속기 시험용 엔진 등으로 활용된다. HD건설기계는 이번 계약 후 추가적으로 구난·장애물 개척·교량 차량 등 특수 목적의 전차용 엔진도 공급할 계획이다.

HD건설기계는 K2 전차용 엔진을 독자 개발·양산하는 유일한 제조사이다. 폴란드 외에 현재 튀르키예에 차기 알타이(Altay) 전차용 엔진도 단독 공급하고 있다.

K2 전차용 엔진의 최대 출력은 현존하는 전차용 엔진 중 최고 수준인 1500마력이며 56톤급 K2 전차를 시속 70㎞로 주행시킬 수 있다. 강한 진동과 충격, 고·저온 등 극한 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 설계돼 차세대 전차 도입을 검토 중인 주요 국가로부터 주목을 받고 있다.

HD건설기계는 전차 엔진에 대한 신뢰도와 네트워크를 강화하고 있다. 지난해 튀르키예의 차기 전차용 엔진 양산에 돌입하고, 중동 최대의 국제 방산 전시회인 아이덱스(IDEX)에 참가했다. 우리나라와 전략적 파트너십을 구축한 페루 육군 외에도 전차 현대화 계획을 구체화하고 있는 동유럽 국가들을 상대로 추가적인 수주 확대에도 힘쓰고 있다.

HD건설기계는 인천공장과 더불어 올해 준공되는 군산공장의 방산 엔진 생산라인을 통해 중장기적인 물량 증가에도 안정적으로 대응할 계획이다. HD건설기계 관계자는 “독자 개발한 1500마력급 전차 엔진의 우수한 성능과 검증된 신뢰성을 바탕으로 K-방산 기업으로서의 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.