[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 다음달 2월 13일까지 ‘2026년 설 맞이 식품 나눔 캠페인’을 추진한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 명절 선물로 받은 식품·생활용품 가운데 가정에서 사용하지 않는 물품을 기부받아 지역 내 어려운 이웃에게 전달하는 행사다. 주요 모집 품목은 장기 보관이 가능한 쌀, 라면, 통조림 등 식품류와 비누, 세제, 휴지 등 생활용품이다. 다만, 신선식품이나 냉동·냉장식품, 품질유지기한이 지난 물품 등은 제외된다.

강동구는 캠페인 참여를 독려하기 위해 구청 복지정책과와 각 동 주민센터 등 주민들의 왕래가 많은 곳에 기부 물품 모금함(BOX)을 비치하고 안내문을 게시할 예정이다. 또한, 2월 5일부터 6일까지 구청 잔디광장에서 열리는 ‘자매결연 친선도시 직거래장터’와 연계하여 참가 업체들의 자발적인 기부 참여도 이끌어낼 계획이다.

모인 기부 물품은 강동구푸드뱅크마켓센터를 통해 검수와 분류 과정을 거친 후, 센터를 이용하는 저소득 가구 등에 배분된다. 일부 물품은 명절 연휴 중 발생할 수 있는 긴급구호 상황에 대비해 ‘긴급구호 꾸러미’로도 활용될 예정이다.

이수희 강동구청장은 “이번 캠페인이 명절 기간 소외될 수 있는 취약계층에게 따뜻한 위로가 되길 바란다”며 “가정 내 미사용 물품을 나누는 작은 실천이 지역사회의 연대감을 강화하는 계기가 되도록 구민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.