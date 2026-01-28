2026~2030 환경교육 비전 제시 제도·학교·지역 연계강화

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)는 생태전환도시 실현과 기후위기 대응을 위해 ‘관악구 환경교육계획(2026~2030)’을 수립했다고 28일 밝혔다. ‘관악구 환경교육계획’은 향후 5년간 환경교육의 장기 목표와 실행 방안을 종합적으로 담은 계획이다. 다양한 분야의 전문가와 구민 의견을 모으고 관계 기관 협의 및 관악구 탄소중립 녹색성장위원회 심의를 거쳤다.

환경교육계획은 ▷환경교육 제도기반 구축 ▷사회환경교육 활성화 ▷학교환경교육 강화 ▷협력관계망 조성 등 4개 주요 영역으로 구성되었다.

먼저 환경교육 관련 조례를 바탕으로 매년 실행계획과 성과를 체계적으로 점검한다. 환경교육을 안정적으로 추진하기 위해 구 환경교육센터의 역할을 고도화한다.

아울러 부서 및 기관 별로 분산되어 있는 환경교육 정보를 통합해 온라인 접근성을 높인다. 원스톱 매칭 창구를 운영하는 등 환경교육 플랫폼의 활용성을 강화할 계획이다.

사회환경교육 분야에서는 환경교육 전문인력에 대한 역량 강화 교육을 실시한다. 취약계층을 포함한 다양한 구민이 환경교육에 참여할 수 있도록 맞춤형 학습을 지원한다. 또한 지역자원을 활용한 환경교육 콘텐츠를 개발·보급한다. 참여와 실천 중심의 교육을 통해 시민의 환경 실천 역량을 높여 나갈 예정이다.

학교환경교육 분야에서는 ‘기후환경 생태교육 지원’ 사업과 학생 참여형 동아리 지원사업을 추진한다. 이와 함께 찾아가는 환경교육 프로그램과 별빛내린천(도림천)을 활용한 체험형 교육을 운영하고, 탄소중립 실천문화 확산을 위한 ‘탄소중립 청소년 인플루언서 양성’ 사업도 추진할 계획이다.

협력관계망 분야에서는 환경교육 주체 간 협력을 강화해 지역사회 전반에 환경교육이 정착될 수 있도록 지원한다. ‘환경의 날’과 연계한 환경교육 한마당을 비롯해 다양한 주체 간 네트워킹을 활성화하는 사업을 통해 지속 가능한 협력체계를 구축해 나갈 방침이다.

박준희 구청장은 “기후위기에 대응하기 위한 환경교육의 중요성이 갈수록 커지고 있다”라며, “구민 한 사람 한 사람의 실천과 지역사회의 협력을 바탕으로 청정도시 관악의 미래를 만들어 갈 수 있도록 환경교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.