복지부·건보공단, 전국 12개 시군구에서 3차 시범사업 실시

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부와 국민건강보험공단은 이달 29일부터 복지용구 예비급여 3차 시범사업을 시작한다고 28일 밝혔다.

복지용구는 장기요양 재가급여(가정 내 지원 서비스)의 한 종류로, 수급자의 일상생활과 신체활동을 돕거나 인지 기능의 유지·향상에 필요한 용구를 뜻한다. 복지용구는 작년 말 기준 총 23개 품목, 721개 제품이 있다.

재가 수급자는 누구나 연간 160만원 내에서 복지용구를 구매하거나 빌려 쓸 수 있다.

이 시범사업은 효과성 등 검증이 필요한 신기술 활용 품목을 대상으로 1∼2년간 한시적으로 건강보험 급여를 적용한 뒤 사용 효과와 급여 적정성을 평가하는 제도다.

시범사업은 2023년 7월에 처음 시행됐고, 1차 사업에서 쓰인 기저귀 센서와 구강 세척기는 지난해 5월 본 급여 품목으로 등재됐다. 2차 사업 품목인 인공지능(AI) 돌봄 로봇과 낙상 알림 시스템은 다음 달 본 급여 등재를 앞두고 있다.

이번 3차 시범사업은 전국 12개 지역에서 시행되고, 대상 품목은 AI 기반 낙상 보호 에어백, 디지털 복약 알림 기기, 활동 감지 시스템 등이다.

장기요양 재가 수급자는 시범사업에 참여하는 복지용구 사업소에서 해당 품목을 구매할 수 있다.

임을기 복지부 노인정책관은 “신기술이 접목된 질 높은 복지용구를 어르신들이 다양하게 이용하실 수 있도록 제도적 기반을 확대해 가겠다”고 말했다.