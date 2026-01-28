5월 서울국제정원박람회서 첫 공개

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 서울숲에 기업 철학을 담은 공공 정원 ‘기업동행정원’을 조성한다.

호반건설은 27일 서울시청에서 서울시와 기업동행정원 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. 협약식에는 변부섭 호반건설 건설안전부문 대표와 김영환 서울시 정원도시국장 등 주요 관계자 10여 명이 참석했다.

기업동행정원은 기업의 경영 철학과 사회공헌 가치를 공공 공간에 구현하는 사업이다. 이번 협약에 따라 호반건설은 서울 성동구 서울숲 잔디광장 일대에 ‘공존의 미학’을 주제로 한 정원을 조성할 예정이다. 수목과 다양한 정원 요소가 서로의 영역을 존중하며 조화롭게 어우러지는 공간이 목표다.

조성된 정원은 5월 1일 개막하는 ‘2026 서울국제정원박람회’를 통해 처음 공개된다. 이후에도 시민들의 정서적 안정과 휴식을 위한 공간으로 지속 운영될 예정이다.

변부섭 대표는 “기업의 사회적 책임을 도시의 녹색 공간으로 구현해 시민 일상에 자연과 쉼이 더해지길 바란다”며 “이 정원이 지속가능한 도시 환경 조성에 기여하는 상징적 공간이 되길 기대한다”고 말했다.

김영환 국장은 “기업의 사회공헌이 정원이라는 공공자산으로 이어질 때 시민의 일상에 더 많은 쉼과 녹색이 더해진다”며 “호반건설과 함께 준비하는 이번 정원이 박람회 이후에도 사랑받는 공간이 되도록 하겠다”고 밝혔다.