한국은행 ‘지역경제보고서’ 발표 올해 상반기도 소폭 개선될 전망

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 하반기 호남권을 제외한 모든 권역에서 경기가 소폭 개선된 것으로 집계됐다.

한국은행이 28일 발표한 지역경제보고서에 따르면 수도권, 동남권, 충청권, 대경권, 강원권, 제주권 경기가 상반기보다 소폭 개선됐고, 호남권은 보합세를 보였다. 지난해 하반기 소비심리 개선과 소비쿠폰 등 정부의 소비 진작 정책에 힘입어 서비스업 생산이 늘었지만, 건설업 생산은 대부분 권역에서 감소했다.

권역별로 보면 수도권은 반도체 업황 호조 속에 증시 활황 등으로 금융·보험업 생산이 증가하며 상반기에 이어 하반기도 개선세를 지속했다. 동남권은 상반기 중 건설 생산 감소에 부진했지만 하반기 들어 선박 생산 호조, 관광객 증가에 따른 숙박·음식점업과 운수업 부문 생산 증가 덕분에 소폭 개선으로 전환했다.

충청권은 메모리 반도체와 프리미엄 디스플레이 생산 확대 등으로, 대경권은 아시아태평양경제협력체(APEC) 개최 파급 효과, 디스플레이 부문 성장 등으로 각각 소폭 개선세를 기록했다. 강원권과 제주권은 의약품, 반도체 등 제조업 성장과 함께 관광객 증가에 따른 서비스업 생산 증가로 경기가 개선됐다.

반면 호남권은 석유화학, 철강 등의 부진이 이어지는 가운데 도소매업, 운수업 등 서비스업이 회복세를 보여 하반기 보합을 기록했다.

주택매매가격의 경우 수도권은 상승 폭이 확대됐다. 동남권과 호남권은 상승 전환, 충청권과 대경권, 강원권, 제주권은 하락 폭 축소를 각각 나타냈다.

올해 상반기 지역 경제도 반도체 등 주요 제조업의 성장과 정부의 확장 재정 등에 힘입어 대부분 소폭 개선될 것으로 보인다.

정민수 한은 지역경제조사팀장은 “지난해 하반기 정부 소비쿠폰 효과가 전 권역에서 나타났다”며 “(올해도)정부 확장 재정이 성장을 조금 더 개선하는 효과가 전국적으로 나타날 것”이라고 말했다.