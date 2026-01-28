[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교 RISE 사업단은 미래 해양산업 분야의 글로벌 산학연 협력 강화를 위해 영국 글래스고에 글로벌 산학협력센터를 설립한다고 28일 밝혔다.

이번 글로벌 산학협력센터 설립은 해외 산학연 협력 거점을 확보해 해양산업 분야 산학협력 가족회사의 해외 진출을 지원하고, 글로벌 교육 및 연구 협력 범위를 확대하기 위해 추진됐다.

글로벌 산학협력센터는 지난 13일 영국 글래스고에 위치한 University of Strathclyde에 설립됐으며, 이날 개소식 및 현판식과 함께 센터 운영 방향과 산학협력 가족회사 진출 방안 등에 대한 논의가 진행됐다. 행사에는 국립한국해양대학교 해사인공지능·보안학부 김성완 교수 등 관계자들이 참석했다.

국립한국해양대학교 RISE 사업단은 이번 글로벌 산학협력센터 설립을 계기로 해외 산학연 네트워크를 확대하고, 산학협력 가족회사의 중·장기적인 해외 시장 진출을 지원하는 협력 거점으로 활용할 계획이다. 또 이번 센터 설립을 기점으로 해외 산학연 네트워크를 확대해 나갈 계획이다.

특히 국립한국해양대학교와 한국선급(KR), 영국 스트래스클라이드(Strathclyde) 대학교가 이미 착수한 ‘3자 글로벌 공동연구’는 이번 센터 설립을 통해 실행력을 확보하게 됐다. 아울러 상호보완적 협력을 바탕으로 국제 연구 공모사업에 공동 지원함으로써 해양 미래산업 분야의 글로벌 네트워크를 더욱 공고히 다져나갈 예정이다.

이서정 RISE 사업단장은 “이번 영국 글로벌 산학협력센터 설립은 해외 산학연 협력을 위한 실질적인 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 지역 산업과 대학, 기업이 연계된 글로벌 협력 체계를 차분히 구축해 나가겠다”고 말했다.