[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 지난해 매출 114조1409억원, 영업이익 9조781억원을 기록했다고 28일 공시했다. 영업이익률은 8.0%다. 기아는 연간 기준으로 역대 최대 매출액을 기록했을 뿐만 아니라 2년 연속 100조원 대 매출 달성, 역대 최다 판매를 기록했다.

전년 대비 1.5%, 매출은 6.2% 증가했고, 영업이익은 28.3%, 영업이익률은 전년 대비 3.8%포인트 낮아졌다.