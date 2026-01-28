[헤럴드경제=배문숙 기자]농협중앙회는 ‘농심천심(農心天心) 범국민운동 추진위원회’를 발족하고 제1차 회의를 개최했다고 28일 밝혔다.

‘농심천심 범국민운동’은 ‘농부의 마음(農心)이 곧 하늘의 뜻(天心)’이라는 철학을 바탕으로 농업·농촌의 공익적 가치를 재조명하고 이를 통해 농촌에 활력을 불어넣자는 취지다.

‘돈 버는 농업’을 통해 농업소득을 높이고 농촌에 활력을 불어넣기 위해 이날 출범한 위원회는 18명으로 구성됐다. 농축협 조합장 등 내부 위원 6명과 함께 사회 각계 외부 전문가, 소비자단체와 농업인단체 대표 등 외부 위원 12명이 참여했다.

위원회는 농심천심 운동이 범국민운동으로 확산할 수 있도록 각자의 전문 분야에서 정책·사업 자문을 제공하고 실행 파트너로서 역할을 수행할 예정이다. 정기 회의는 매 분기 개최된다.

김경진 추진위원회 위원장(부회장 직무대행·농협중앙회 이사)은 “각계각층의 인사로 구성된 추진위원회가 농심천심 운동을 전 국민의 공감을 얻는 대표적인 농촌 활력 운동으로 정착시키는 데 큰 동력이 될 것”이라고 말했다.