군 2인자 낙마 속 공직기강 다잡기 “부패 토양 제거 임무 막중”

[헤럴드경제=김영철 기자 중국이 연초 개최되는 연례 성격의 반부패 관련 회의를 열흘 간격으로 두 차례나 열며 내부 단속에 드라이브를 걸고 있다.

28일 중국공산당 기관지 인민일보에 따르면 국무원은 전날 딩쉐샹 중국 공산당 중앙정치국 상무위원 겸 국무원 부총리 주재로 ‘제4차 염정공작회의’를 열고 청렴·정직한 정부 건설과 부패 척결 추진을 강조했다.

리창 총리는 이 자리에서 “현재 반부패 투쟁의 형세가 여전히 심각하고 복잡하다는 점을 깊이 인식해야 한다”면서 “부패가 생겨나는 토양과 조건을 제거하는 임무가 여전히 어렵고 막중하다는 판단을 깊이 이해해야 한다”고 말했다.

리 총리는 이어 “당을 관리하고 다스리는 기준은 갈수록 더 엄격해지고, 끝까지 엄격해야 한다는 선명한 입장과 엄정한 당 관리로 ‘제15차 5개년 계획’(2026∼2030년) 목표 실현을 보장해야 한다는 사명 요구를 받아들여야 한다”고 덧붙였다.

또한 “감사 및 회계 감독을 강화해 공적 자금과 자산의 안전하고 효율적 사용을 보장해야 한다”면서 정부 각급의 당 조직과 각 부처의 당 조직이 정치적 책임을 확고히 이행해야 한다고 당부했다.

염정공작회의는 국무원이 공산당과 정부의 반부패·청렴 문제를 다루는 공식회의로, 연초에 한 차례 열리는 연례 성격을 띤다. 시진핑 중국 국가주석 집권 3기 지도부 출범 이후를 기준으로는 2023년 3월, 2024년 2월 각각 딩쉐샹 부총리 주재로 1차·2차 회의가 열렸고, 지난해에는 한 차례도 개최되지 않았다.

그러나 국무원은 올해 들어서만 두 차례 염정공작회의를 열어 부패 근절을 거듭 당부했다. 이번 4차 회의는 앞선 17일 2년 만에 3차 회의가 개최된 후 열흘 만에 열린 것이다.

반부패와 관련한 표현도 더욱 강도가 높아졌다.

지난 1차·2차 회의에서는 “당내 청렴하고 정직한 정부 건설이 당 기율 강화의 핵심 요소”라며 부패 예방과 처벌을 강조하는 수준이었지만, 올해 연이어 개최된 3차·4차 회의에서는 ‘심각’,‘복잡’ 등 표현을 들며 부패 척결에 각별한 주의를 요구했다.

염정공작회의 전후인 지난 24일 군 서열 2위 장유샤 중국공산당 중앙군사위원회 부주석이 낙마했다는 점을 고려하면 내부 단속을 통해 당·정·군 전반의 기율을 강화하기 위한 것이라는 해석도 나온다.

시진핑 주석은 지난 1일 부패와의 싸움을 확고하게 추진해 ‘제15차 5개년 계획’(2026∼2030년) 기간의 목표 실현을 보장해야 한다며 반부패 기조를 거듭 확인한 바 있다.

펑파이 등 중국 현지 매체 보도에 따르면 지난해 낙마한 중앙기율위원회와 국가감찰위원회는 고위 간부(中管幹部·당 중앙위원회에서 임면하는 간부로, 통상 차관급 이상)는 시 주석 취임 후 최대 규모인 65명에 달했다.