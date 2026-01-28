재난안전 현안·애로 청취…출동태세도 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 27일 동대문소방서를 찾아 직원들을 격려, 재난·안전 현안을 점검하며 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

구에 따르면 이필형 구청장은 소방서장실에서 열린 신년 차담회에서 김흥곤 동대문소방서장과 각 과장, 현장대응단장, 의용소방대 관계자들과 함께 지역 내 주요 재난안전 현안을 공유하고 현장 애로사항을 들었다.

이어 1층 현장대응단 사무실과 차고로 이동해 대원들을 만나 출동태세와 장비 운용 상황을 둘러보며 현장 대응 여건을 확인했다.

이날 논의의 핵심 의제 중 하나는 ‘체험형 안전교육’이었다. 어린이·청소년이 재난 상황에서 즉각 대처할 수 있도록 실제 장비를 직접 다뤄보며 배우는 안전체험센터 설치 필요성이 제기되면서다. 구는 서울시가 운영 중인 안전체험 시설들이 화재·지진·풍수해·응급처치·소화기 사용법 등 다양한 체험 코너를 통해 시민이 ‘가상재난을 직접 체험’하도록 구성돼 있다는 점을 참고, 지역 여건에 맞는 체험·교육 모델을 검토하겠다는 방침이다.

동대문구는 그간 어린이집·유치원 등을 대상으로 ‘재난탈출 안전캠프’ 등 체험형 프로그램을 운영해 왔다.

구는 이러한 기존 사업을 토대로, 소방서와 연계한 교육 콘텐츠를 확장하는 방안도 함께 살펴보고 있다.

이필형 구청장은 “각종 재난 현장에서 구민 안전을 위해 힘쓰는 대원들에게 감사드린다”며 “안전 체감도를 높일 수 있도록 관계 기관과 협력을 강화하겠다”는 취지로 밝혔다. 김흥곤 소방서장도 “구청과의 유기적 협력을 바탕으로 지역 안전을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.